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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ekrem SAĞIR / HANNOVER
16.01.2019 - 12:19, Son Güncelleme:

‘Sevgiyi temel alan müfredatlar hazırlanmalı’

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‘Sevgiyi temel alan müfredatlar hazırlanmalı’

Uluslararası Demokratlar Birliği Aşağı Saksonya Şubesi Kadın Kolları tarafından okullardaki şiddeti konu alan eğitim semineri düzenlendi. Katılımın yoğun olduğu seminerde Hannover Eğitim Ataşesi Dr. İsmail Demirbağ, FöTEV Nds e.V. 2. Başkanı Ekrem Sağır ve Av. Derya Alkan eğitimin önemiyle ilgili çarpıcı mesajlar verdiler.

KADIN Kolları Başkanı Ayşe Türk’ün konuşmasıyla başlayan seminer Hannover Eğitim Ataşesi Dr. İsmail Demirbağ’ın sunumlarıyla devam etti. Dr. Demirbağ, “Almanya’da 350’nin üzerinde meslek çeşidi var. Okullar ve bazı kurumlar meslek fuarları düzenliyor. Çocuklarınızla birlikte bu fuarları ziyaret edin. Çocuğunuza değişik mesleklerin olduğunu pratikte gösterin. Her çocuk üniversiteyi bitiremeyebilir ama; yaşamını sürdürebilecek iyi bir meslek sahibi olabilir. Eleyici eğitim sistemi içerisinde Hauptschule’den bile üniversiteye gidilebilir. Yeter ki çocuğunuzla her dönem gerektiği gibi ilgilenin” dedi. Almanya’da yaşayan insanlarımızın buradan da açık lise okuyabiliceğini söyleyen Dr. Demirbağ, “Lise diplomasıyla YÖS sınavına girerek Türkiye’de Üniversiteye gidebilir. Biz ataşelik olarak bu konuda her türlü bilgi vermeye hazırız” diye konuştu.

‘GÜVEN İKLİMİ OLUŞTURULMALI’
Okullardaki şiddet türlerine ve bunun önlenmesi için yapılması gerekenler konusunda sunum yapan Aşağı Saksonya Türk Veli Dernekleri Federasyonu ( FöTEV Nds e.V.) 2. Başkanı EkremSağır ”Okullarımızda çocuklarımızın birbirlerine karşı, idarenin, öğretmenlerin çocuklara karşı ve velilerin okul yöneticilerine ve öğretmenlere karşı fiziksel, cinsel, ruhsal temelde şiddet uygulayabilmektedirler. Bunların önlenmesi için okul yönetimi, öğretmenler, veliler ve polisler el birliği içerisinde bir plan hazırlamalı ve uygulamaya sokmalıdırlar. Okulda sevgi, saygı, güven iklimi oluşturmalılar ve barışı, sevgiyi temel alan müfredatlar hazırlamalılar. Aile içinde şiddet gören çocukların şiddete daha yakın olduğu görülüyor. Anne baba, çocuk için rol modeldir.”

‘CEZALAR TEK BAŞINA VERİLEMEZ’
Okullarda çocuklara verilecek cezaların hiçbirini öğretmenin tek başına veremeyeceğini belirten Av. Derya Alkan ise ”Sınıftaki öğrenci temsilcisi, bahse konu olan çocuğun derslerine giren tüm öğretmenler, sınıf veli temsilcisi ve okul müdürünün katılımıyla oluşturulan komisyon tarafından cezalar verilir. Yapılacak konferanslar okul yönetimince bir mektupla veliye mutlaka bildirilir. Veliler olarak gelen ilk mektupta kayıtsızsız kalmamak ve idarecilerle görüşmekte yarar var” dedi. Toplantı sonrası elde edilecek gelirin Yemen’e gönderileceği yiyecek-içecek de sunuldu.

 

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