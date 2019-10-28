Sevgilisi cezaevinin duvarına tırmanmıştı! Meğer birlikte...
Almanya’nın Aşağı Saksonya Eyaleti’nde bir genç, şu anda hapiste olan ayrıldığı kız arkadaşını görmek ve kendisiyle barışmaya ikna etmek için geçtiğimiz günlerde kızın yattığı cezaevinin duvarına tırmanmıştı. Gencin bu çabası işe yaramış ve kız arkadaşı onunla barışmayı kabul etmiş.
ŞU anda cezaevinde bulunan ve suç dosyası bir hayli kabarık olan 18 yaşındaki Franziska V., sevgilisiyle aralarında geçenleri Bild gazetesine anlattı: “İki yıl 8 aydır cezaevindeyim. Okula gidebilmek için her gün dışarı çıkıyorum. Yan sınıfta okuyan gence âşık oldum. Benim hükümlü olmama o da aldırmadı. Her gün bana yolda eşlik ediyor. Beni hapishanede ziyaret ediyor. Olayın yaşandığı gece çok üzgündüm. Telefonla konuşuyorduk. Canım sıkkın olduğu için ona ilişkimizin bittiğini söyledim. Bana, ‘15 dakika sonra sendeyim’ dedi. Dediği gibi de yaptı. 15 dakika yanımdaydı.”‘BİRLİKTE KAHVE İÇTİK’
“Merdiven yardımıyla 4 metre yükseklikteki cezaevi duvarını aşıp hapishanenin avlusuna atlamış. Oradan da benim bulunduğum birinci kattaki hücrenin penceresine tırmanmış. Demir parmaklıklar arasında öpüştük. Pencerenin duvarına oturdu. Bizim için kahve kaynattım. 15 dakika kaldı. Alt kattaki hükümlünün onun bacaklarını görüp gardiyanlara haber vermesiyle 15 dakika sonra polis geldi.”
DÖRT HAFTA ZİYARET YASAK
Gözaltına alınan genç ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cezaevi Müdür Yardımcısı Petra Huckenmeyer, “Genç adam hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Soruşturma sürüyor. Ben 35 yıldır cezaevinde görev yapıyorum böyle bir şey görmedim” sözleriyle çılgın âşığın yaptıkları karşısında şaşkınlığını dile getirdi. Cezaevi yönetimi gence dört hafta ziyaret yasağı getirdi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle