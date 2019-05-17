AVRUPA Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken, siyasi partilerin liste başı adayları arasında televizyon düelloları sert tartışmalara sahne oluyor. Avrupa muhafazakar partileri (EVP) liste başı adayı Manfred Weber ile Sosyal Demokratlar’ın (SPE) liste başı adayı Frans Timmermans, Alman televizyon kanalı ZDF’de kozlarını paylaştı. Aynı zamanda AB Komisyon Başkanlığına aday olan iki lider arasındaki fark, en çok iklimin korunması ve sosyal güvenlik politikaları ile İslam konusunda kendini gösterdi. Weber’in başörtüsü yasağıyla ilgili sözlerine karşı Timmermans çok açık tavır aldı. Alman politikacı Weber, “Avusturya’da ilkokullarda kız çocuklarına başörtüsü yasağı konusunda ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı verdi:

‘KITAMIZIN PRENSİBİ ÖZGÜRLÜK’

“Bizim kıtamızın temel prensibi özgürlüktür. Bu, inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yani özgür insan. Avrupa’yı Avrupa yapan bu değerlerdir. İslam’la, özellikle siyasi İslam’la ilişkilerde sınır koyma sorusu çok zor. Herkesin yüzünü göstermesi bizim kültürümüz. Benim bildiğim Avusturya ilkokula giden kız öğrencilerine başörtüsünü yasakladı. Ama kadın öğretmenler başörtü taşıyabilir. Eğer bir kadın bilinçli bir şekilde kendisi için İslam’ın inanç sembolünü uygulamaya karar veriyorsa, bunu yapabilir. Ama küçük bir kız çocuğu evde buna zorlanıyorsa, olmaz. İslam’ın da Avrupa’nın özgürlük düşüncesine uyum sağlaması gerekir.”

KİPA, HAÇ YASAK MI?

Hollandalı politikacı Frans Timmermans ise başörtüsü yasağına karşı çok net karşı çıkarak şöyle dedi: “Yahudi bir genç kipa taşımaya zorlanıyor mu? Kipa okullarda yasak mı değil mi? Hayır değil. Benim kızım boynunda haç taşımak isteyince, ben onu zorluyor muyum demektir? Kötü bir şey mi bu? Haç taşımak bir ideoloji mi? Hayır, bu benim inancım. Bu sembol siyaseti gerçekten çok acı verici.”

Timmermans, başörtüsü yasağını aşırı sağcı koalisyon ortağıyla birlikte meclise getiren Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’a hitaben de şöyle dedi: “Sevgili Sebastian, niçin bu yola gidiyorsun? Başörtüsü taşıyan kaç kız çocuğu var ilkokullarda? Hangi sorunu bununla çözeceksin.”

İSLAM AVRUPA’YA AİT Mİ?

“İslam Avrupa’ya ait mi?” sorusunda da Timmermans hemen, “Hem de 2 bin yıldır” diye yanıtını verdi. Ancak ardından “2 bin yıl abartılı oldu, ama bin 500 yıldır” diye düzeltti. Weber ise, “Evet, İslam Avrupa’ya ait. Hiç tartışmasız. Avrupa’nın bir gerçeği. Ancak İslam, Avrupa kıtasının değerlerinde temel değildir” dedi.

AP seçimleri perşembe günü Hollanda ve İngiltere’de başlıyor. Son seçim tarihi ise gelecek hafta pazar günü.

Nicola Beer-FDP, Ska Keller-Yeşiller, Özlem Demirel-Sol Parti, Jörg Meuthen-AfD (soldan sağa)

POLİTİKALARIMIZ TEMELDEN FARKLI

İki liderin ardından Yeşiller, FDP, AfD ve Sol Parti’nin liste başı adayları da düelloda kozlarını paylaştı. ZDF’deki düelloda adayların tartışmasına mülteci poltikası damgasını vurdu. Aşırı sağcı AfD’nin adayı Jörg Meuhthen, Akdeniz’de mülteci teknelerinin batmasına karşı çalışma yürütülmesini, ancak kurtarılan mülltecilerin geldikleri sahile geri bırakılmasını istedi. Meuthen, “Bunu 6, 8 hafta yaparsak, o zaman bu güzergâhtan kimse gelmez ve Akdeniz’de ölümler sona erer” dedi.

Yeşiller liste başı adayı Ska Keller ise, “Bizim mülteci politikamız AfD ve öteki milliyetçilerden temelden farklı. Biz mültecileri insan olarak ve insan hakları olarak görüyoruz” dedi. Sol Parti adayı Özlem Demirel, AfD liderine yönelik, “Bu bir skandal. Ben bunu değiştirmek istiyorum, dayanışmaya dayalı bir göç politikasından yanayım” dedi.

KATILIM ARTACAK

AP seçimlerine günler kala ARD televizyon kanalının yaptığı ankete göre katılım, 2014 seçimlerine kıyasla yüksek olacak. Seçmenlerin yüzde 60’ı sandığa gitmek istiyor. Bu oran 2014’te yüzde 40’tı. Anketlere göre, Almanya’da hemen hemen hiç tanınmayan Hollandalı Frans Timmermans’ın oyları yüzde 29, Manfred Weber’in oyları yüzde 30. Ankete göre partilere göre oy dağılımı ise şöyle: Hıristiyan Birlik yüzde 28, Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller yüzde 17, Aşırı sağcı AfD yüzde 12. Sol Parti ve FDP yüzde 7.

AB KOMİSYON BAŞKANI KİM OLUR?

AB Komisyon Başkanlığı için muhafazakar halk partilerinin (EVP) adayı Manfred Weber. Sosyal Demokratlar’ın (SPE) adayı ise Hollandalı Frans Timmermans. Seçimlerden muhafazakar halk partilerinin birinci parti çıkması bekleniyor. Komisyon Başkanı’nın kim olacağına seçim sonuçları değil, AB ülkeleri ortak karar veriyor. Weber’in AB Komisyon Başkanı olma şansı düşük görünüyor. Çünkü Weber, bugüne kadar herhangi bir üst görev almamış, tecrübesiz bir politikacı. Macron başta olmak üzere birçok AB ülkesi Weber’i desteklemiyor. Weber’i sadece 8 ülke destekliyor.

Hollandalı Frans Timmermans’a AB Komisyon Başkanlığı için en şanslı aday olarak bakılıyor. Timmermans 7 dil biliyor ve bu dilleri ana dili gibi konuşuyor. Daha önce Hollanda Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve halen AB Komisyon Başkan Yardımcısı olan Timmermans, siyaset ve yönetimde tecrübeli bir politikacı.