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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
26.12.2018 - 12:43, Son Güncelleme:

Serpil Ergün: ‘Her hasta olana evde bakım yapılamıyor’

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Serpil Ergün: ‘Her hasta olana evde bakım yapılamıyor’

Berlin ve Frankfurt’ta yaşlı bakım servisi işleten Safiye Serpil Ergün, Almanya’da resmi kurumların göçmen yaşlı ve hasta bakımları konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Bu işin etnik köken ve dini inanca göre farklılıklar gösterdiğini belirten Ergün, “Göçmen kültürü dikkate alınmalı” dedi.

BERLİN’de 10 yıl önce ‘Dosteli Evde Hasta Bakım Servisi’ kuran Safiye Serpil Ergün, bu konuda en tecrübeli isimler arasında gösteriliyor. 10. yıllarını da hastalarıyla birlikte kutladıklarını belirten Ergün, bu alanda özellikle göçmenlere yönelik yeniliklerin yapılması gerektiğini söyledi. Hasta bakımının kişinin etnik kökenine ve dini inancına göre farklılık gösterdiğini, sigorta ve resmi kurumların da göçmenleri dikkate alarak yeni düzenlemeleri buna göre yapmaları gerektiğini ifade eden Safiye Serpil Ergün, şunları söyledi:

Serpil Ergün: ‘Her hasta olana evde bakım yapılamıyor’

‘ÜCRETSİZ DANIŞMANLIK VERİYORUZ’
“10 yılda çok büyüdük ve 130’a yakın çalışana ulaştık. Frankfurt’ta da bir servisimiz var. Dosteli’nde farklı etnik kökende ve inanca sahip çalışanlarımız var. Bu alanda çalışmak büyük fedakârlık gerektiriyor. Çalışanlarımız da özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Almanya’ya gelen ilk kuşak Türkler çok çalıştı. Hayatını işe adadı. Uzun yıllar sigortalara prim ödedi. Şimdi onların bakıma ihtiyacı var. Ödediklerinin karşılığı verilmeli. Biz hasta ve yaşlılara evde bakım konusunda ücretsiz danışmanlık veriyoruz. Sigortalar danışma ücretini ödemiyor. İnsanların da bilgisi yoksa, haklarından yararlanmamaları gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bunu önlemek için ücretsiz danışmanlık, tercüme ve evraklarını hazırlama gibi hizmetleri kendimiz veriyoruz.”

‘HASTA SOSYALLEŞMELİ’
“Almanya’daki sağlık yasalarına göre her yaşlı ve hasta evde bakım hizmeti alamıyor. Bunun için gerekli şartlar var. Kişinin kendi ihtiyacını karşılayamayacak durumda olması gibi. Halk arasında bunama olarak bilinen alzheimer, ağır romatizma ve psikolojik rahatsızlıklar gibi hasatlık durumunda kişinin bakımı evde yapılıyor. Bu tür hastaların çevrelerine yük olmadan haytalarını sürdürmeleri bakım hizmetiyle sağlanıyor. Hastalarımıza sadece tıbbi yardım sunmuyoruz. Onların sosyalleşmesini sağlayacak faaliyetler organize ediyoruz. Toplu kahvaltılar yapıyoruz. Spor aktiviteleri düzenliyoruz. Böylece hastalarımızın ve yaşlılarımızın yaşam heyecanlarını diri tutuyoruz.”

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