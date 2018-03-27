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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
İHA
27.03.2018 - 10:15, Son Güncelleme:

Serpil bebeğin mezarı 36 yıl sonra nakledildi

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Serpil bebeğin mezarı 36 yıl sonra nakledildi

Almanya’nın Hamburg kentinde 30 Ocak 1982 tarihinde doğan ve üç gün sonra ölen Serpil bebek, 36 yıl sonra Müslüman mezarlığına defnedildi.

SİNOPLU Adile ve Selamet Altuntaş çiftinin 6 aylık, 650 gram doğan ve üç gün kuvözde yaşadıktan sonra vefat eden bebekleri, o tarihlerde Müslüman mezarlığı olmadığı için Niendorf Hıristiyan mezarlığına defnedilmişti. Altuntaş çifti 25 yıllığına kiralanan mezar yerinin süresinin 2007’de dolduğunu belirterek, “Parasını ödeyerek 10 yıl daha süreyi uzattırdık. Mezarlık yönetiminden 2017 yılı sonlarında yapılan açıklamada bizim mezarlığın olduğu yerlere başka definler yapılacağını belirterek ücretli de olsa sürenin tekrar uzatılmayacağını bize ilettiler. Biz de 2008 yılında yeni bölümü açılan Öjendorf Müslüman mezarlığına nakil ettirmeye karar verdik” dediler.

Serpil bebeğin mezarı 36 yıl sonra nakledildi

GERİYE HİÇBİR İZ KALMAMIŞ
Cenaze firması ve mezarlık yönetimleriyle yapılan görüşmeler sonucu 26 Mart’ta nakil işlemleri için randevu verildi. Niendorf mezarlığında cenazeyi almak için giden aile, daha önceden kazılarak hazırlanan mezarda ne kemik, ne de tabut parçalarına rastlamayınca mezarlık yönetimine gittiler. Mezarlık yönetimindeki yetkililer ise cenazenin üzerinden 36 yıl geçtiğini ve 6 aylık bebek olduğu için kemiklerin olmamasının normal olduğunu belirterek, 36 yılda tabutun tahtalarının da çürümüş olmasının gayet doğal olacağını söylediler. Altuntaş çifti mezardan çıkarılan sembolik topraklardan bir kısmını alarak çocuklarının adını yaşatmak üzere Öjendorf Müslüman mezarlığına nakletti. 25 yıllığına bir mezar yeri kiralayan aile, yakın akrabalarının da katılımıyla defin nakil işlemini gerçekleştirdiler. Diyanet Sultan Ahmet Camii İmamı Mehmet Şefik Orak tarafından okunan dualardan sonra aile mezarlıktan ayrıldı.
Cenaze firması sahibi Arif Tokiç, bu tür nakil işlerinin senede birkaç defa olduğunu belirterek, “Daha çok Almanya’dan Türkiye’ye nakil işlemi oluyordu. İlk kez bir bebek cenazesini naklettik” dedi.

Serpil bebeğin mezarı 36 yıl sonra nakledildi

Serpil bebeğin mezarı 36 yıl sonra nakledildi

Serpil bebeğin mezarı 36 yıl sonra nakledildi

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