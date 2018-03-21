Seri cinayetler İKÜ’de tartışılacak

SEMPOZYUMA , Münih’te devam eden davanın müdahil avukatları ve Almanya’nın İstanbul Başkonsolosluğu’ndan bir temsilci konuşmacı olarak katılacak. Sempozyumda ırkçı terör çetesi NSU’nun yapılanması ve dava süreci ele alınacak.

NSU davası kapsamında Alman hukukunda kamu davasına katılma, Türk hukukunda kamu davasına katılma, Alman hukukunda ceza muhakemesinin yürüyüşü ve Türk hukukunda ceza muhakemesinin yürüyüşü gibi konu başlıklarının tartışılacağı sempozyumda, NSU davasının müdahil avukatları Onur Özata, Hayriye Yerlikaya Manzel, Martin Manzel, İKÜ Hukuk Fakültesi’nden Yrd. Doç. Dr. Özge Sırma Gezer ve Yrd. Doç. Dr. Yasemin Filiz Saygılar Kırıt ile Alman Başkonsolosluğu’ndan Kültür ve Basın Konsolosu Meik Clemens Laufer konuşmacı olarak katılacak.

Sempozyum üniversitenin Şirinevler Yerleşkesi’nde 29 Mart Perşembe günü 10.00-13.00 saatleri arasında düzenlenecek.