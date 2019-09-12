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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
12.09.2019 - 10:37, Son Güncelleme:

'Sergen Yalçın'ı çekirdek şişmanlattı'

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'Sergen Yalçın'ı çekirdek şişmanlattı'

Beşiktaş'ın eski futbolcularından Daniel Pancu, siyah-beyazlıların efsane ismi Sergen Yalçın hakkında konuştu. İşte Pancu'nun açıklamaları...

Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden olan ve taraftarın çok sevdiği Pancu, yıllar sonra Sergen Yalçın ile ilgili itirafta bulundu. Rumen futbolcu, Lucescu'nun Sergen Yalçın'a kilo aldırdığı için çekirdek yemesini yasakladığını açıkladı. Romanya'nın ProSport kanalına konuşan 'Kadıköy Panteri' Pancu, Sergen Yalçın'la ilgili çok ilginç anılarını paylaştı.

"LUCE, SERGEN'E ÇEKİRDEĞİ YASAKLAMIŞTI"

Pancu yaptığı açıklamada; "Teknik açıdan kendimi Sergen'in önünde açıkça yetersiz hissettim. Ancak bir artım vardı, ben daha atletiktim. Fiziksel olarak daha güçlü hale geldim. Sergen orada bir markaydı. Onu taklit etmek zordu. Ancak çok kiloluydu. Çünkü çok fazla çekirdek yiyordu. Lucescu, çekirdeğin onu yağlandırdığını söyledi ve çekirdek yemesini yasakladı. Ayrıca Sergen'e, '10 kilo vereceksin' diye şart koştu." ifadelerii kullandı.

BEŞİKTAŞLILARA MESAJ GÖNDERMİŞTİ

Bu arada Pancu, kısa bir süre önce "Benim için Beşiktaş taraftarı dünyada bir numaradır. Başka bir yerde karşılaşmayacağınız bir atmosfer oluşturuyorlar. Eski stadyumlarının üzeri kapalı olmamasına rağmen ses rekorunu ellerinde tutuyorlardı. Yeni stadyumu henüz görmedim ama nasıl olduğunu hayal edebiliyorum. Bir zamanlar harika zamanlar geçirdiğim stadı yeniden görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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