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Şener Şen’e Nürnberg’ten ikinci ödül

Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
18.03.2018 - 13:05 | Son Güncelleme:

Almanya’nın Nürnberg kentinde 9 Mart’ta başlayan 23’üncü Nürnberg Türk-Alman Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu.

FESTİVAL Başkanı Adil Kaya’nın konuşmasıyla başlayan ödül töreninde, kısa film jüri heyetinde bulunan Hande Ataizi ve uzun metrajlı film jüri üyesi Tuba Ünsal da hazır bulundu. Ataizi ve Ünsal, ödül kazanan sanatçıları anons ederken, hangi sanatsal çalışmalardan dolayı ödüllendirildiklerini de anlattılar.
Festivalin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ‘Yol Ayrımı’ filmindeki oyunundan dolayı Şener Şen’e verildi. Şen’i ilk tebrik eden Tuba Ünsal oldu. Üç yıl önce Nürnberg’de onur ödülü aldığını, şimdi de en iyi erkek oyuncu ödülü kazandığını belirten Şener Şen, “Gelecek sefer de en genç oyuncu ödülü alırım” diye espri yaptı.

Şener Şen’e Nürnberg’ten ikinci ödülŞener Şen

Ödül alan diğer sanatçı ve filmler şunlar:
Christian Petzold’un yönetmenliğini yaptığı ‘Transit’e En İyi Film Ödülü, ‘Aile’ filmindeki oyunundan dolayı Stephanie Amarell’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Çirkin Kral Efsanesi’nden dolayı yönetmen Hüseyin Tabak’a Öngörün Ödülü, ‘Yol Ayrımı’ adlı filminden dolayı yönetmen Yavuz Turgul’a Seyirci Ödülü verildi.
En İyi Kısa Film ödüllerini de Toprak filminden dolayı yönetmen Onur Yağız, ‘Hastabakıcı’ adlı filminden dolayı yönetmen Soner Sert ve Şampiyonlar adlı filminden dolayı yönetmen Anastasija Brauniger aldı.

Şener Şen’e Nürnberg’ten ikinci ödülŞener Şen’i ilk tebrik eden Tuba Ünsal oldu.

Şener Şen’e Nürnberg’ten ikinci ödül
Stephanie Amarell

Şener Şen’e Nürnberg’ten ikinci ödülHande Ataizi ile Tuba Ünsal salonda birlikte oturdu.

Etiketler: Nürnberg , Türk-Alman Film Festivali’ , Almanya , Şener Şen , Tuba Ünsal , Hande Ataizi , avrupadan haberler
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