Şener Şen’e Nürnberg’ten ikinci ödül

FESTİVAL Başkanı Adil Kaya’nın konuşmasıyla başlayan ödül töreninde, kısa film jüri heyetinde bulunan Hande Ataizi ve uzun metrajlı film jüri üyesi Tuba Ünsal da hazır bulundu. Ataizi ve Ünsal, ödül kazanan sanatçıları anons ederken, hangi sanatsal çalışmalardan dolayı ödüllendirildiklerini de anlattılar.

Festivalin ‘En İyi Erkek Oyuncu’ ödülü ‘Yol Ayrımı’ filmindeki oyunundan dolayı Şener Şen’e verildi. Şen’i ilk tebrik eden Tuba Ünsal oldu. Üç yıl önce Nürnberg’de onur ödülü aldığını, şimdi de en iyi erkek oyuncu ödülü kazandığını belirten Şener Şen, “Gelecek sefer de en genç oyuncu ödülü alırım” diye espri yaptı.

Şener Şen

Ödül alan diğer sanatçı ve filmler şunlar:

Christian Petzold’un yönetmenliğini yaptığı ‘Transit’e En İyi Film Ödülü, ‘Aile’ filmindeki oyunundan dolayı Stephanie Amarell’e En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, ‘Çirkin Kral Efsanesi’nden dolayı yönetmen Hüseyin Tabak’a Öngörün Ödülü, ‘Yol Ayrımı’ adlı filminden dolayı yönetmen Yavuz Turgul’a Seyirci Ödülü verildi.

En İyi Kısa Film ödüllerini de Toprak filminden dolayı yönetmen Onur Yağız, ‘Hastabakıcı’ adlı filminden dolayı yönetmen Soner Sert ve Şampiyonlar adlı filminden dolayı yönetmen Anastasija Brauniger aldı.

Şener Şen’i ilk tebrik eden Tuba Ünsal oldu.



Stephanie Amarell

Hande Ataizi ile Tuba Ünsal salonda birlikte oturdu.