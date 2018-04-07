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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: AFP / EPA-EFE
07.04.2018 - 12:59, Son Güncelleme:

Sendika temsilcileri, grevlerin uzayabileceğini açıkladı

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Sendika temsilcileri, grevlerin uzayabileceğini açıkladı

Fransa’da geçen hafta başlayan ve ulaşımı felç eden demiryolu çalışanlarının grevinin daha da uzayabileceği bildirildi.

Fransız Demiryolları İdaresi (SNCF) çalışanlarını temsilen 4 sendika yöneticisi, demiryolu reformu ve çalışanların statüsü hakkında görüşmek için Ulaştırma Bakanı Elisabeth Borne ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklama yapan Genel İş Konfederasyonu (CGT) Demiryolu Şubesi Genel Sekreteri Laurent Brun, “Eğer hükümet bu şekilde devam ederse, grev süresi uzatılır” dedi. Brun, 28 Haziran’a kadar devam edeceği ilan edilen grevlerin yaz aylarında da sürebileceğine işaret etti.
Toplantıya katılan 4 sendikadan biri olan SUD Rail’in temsilcisi Erik Meyer ise, “Bugün burada yaşananlar kesinlikle kabul edilemez. Demiryolu işçilerinin en önemli talepleri pazarlık konusu bile edilmedi” ifadelerini kullandı. Meyer, pazartesi gününden itibaren grevin sertleşeceğini ve daha çok katılımlı hale getirileceğini kaydetti.

EYLEMLER DEVAM EDİYOR
CGT, Unsa, SUD Rail, CFDT sendikaları tarafından yapılan ortak açıklamada, 3 Nisan’dan itibaren geçerli olmak kaydıyla 28 Haziran’a kadar, haftanın 2 günü ülke genelinde greve gitme kararı alındığı belirtilmişti.
Öte yandan bir SNCF yetkilisi, pazar günü ülke genelinde trenlerin sadece yüzde 20’sinin sefere çıkacağını açıkladı. Sendika yetkilileri, pazartesi gününden itibaren ülke genelinde daha katılımlı bir grev dalgasının beklendiği yönünde görüş bildirdi.
Bu arada CGT sendikası, ülke genelinde sağlık çalışanları, öğrenciler ve emeklilere yönelik bir bildiri yayınlayarak grevlere ve gösterilere katılma çağrısı yaptı.
Ülkede demiryolu çalışanlarının grevi ile temizlik işçileri ve öğrencilerin eylemleri de devam ediyor. Çok sayıda üniversitede kampüs ve dersliklerde oturma eylemi düzenleyen öğrenciler, üniversiteye giriş ve eğitim sistemi reformunun iptal edilmesi çağrısında bulunuyor.

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