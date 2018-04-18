Sendika da hükümet de memnun
Almanya’da hükümetle sendika arasında bir süredir devam toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Uzlaşmayı, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Ver.di Sendikası Başkanı Frank Bsirske duyurdu.
Hizmet alanında çalışan 2 milyon 300 bin kişiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, çalışanlara ortalama yüzde 7.5 oranında zam yapıldı. Anlaşma, 1 Mart 2018 yılından 31 Mart 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Almanya’da Ver.di sendikası ile hükümet yetkilileri arasında şubat ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde bir ara tıkanma yaşanmış, sendika uyarı grevi çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından binlerce çalışan ülke genelinde birçok alanda bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı. Uyarı grevlerinden sonra gerçekleşen üçüncü oturumda ise taraflar anlaşmaya vardı.
‘SON YILLARIN EN İYİ ANLAŞMASI’
Ver.di Sendikası Başkanı Bsirske, yapılan anlaşmadan memnun olduklarını söyledi. Bsirske, “Son yılların en iyi anlaşması yapıldı” dedi. İşveren konumundaki Federal İçişleri Bakanı Seehofer de uzlaşmayı “Çok memnun edici” sözleriyle değerlendirdi.
Uzlaşma sonucu 1 Mart 2018 yılından geçerli olmak üzere ücretlere yüzde 3.19 oranında zam yapılacak. 1 Mart 2019 yılında ise bu kez yüzde zam oranı 3.09 olacak. 1 Mart 2020 yılında da ise maaşlar yüzde 1.06 oranında zamlanacak. Düşük ücret alan çalışanlara ise 250 euro ek ödeme yapılacak. Hizmet alanında meslek eğitimi yapan gençlere ödenen aylığa da 50 euro zam yapıldı.
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