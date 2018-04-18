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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Avrupa
Ali VARLI-BERLİN / Fotoğraflar: Reuters
18.04.2018 - 10:20, Son Güncelleme:

Sendika da hükümet de memnun

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Sendika da hükümet de memnun

Almanya’da hükümetle sendika arasında bir süredir devam toplu sözleşme görüşmelerinde uzlaşma sağlandı. Uzlaşmayı, İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile Ver.di Sendikası Başkanı Frank Bsirske duyurdu.

Hizmet alanında çalışan 2 milyon 300 bin kişiyi kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, çalışanlara ortalama yüzde 7.5 oranında zam yapıldı. Anlaşma, 1 Mart 2018 yılından 31 Mart 2020 tarihine kadar geçerli olacak. Almanya’da Ver.di sendikası ile hükümet yetkilileri arasında şubat ayında başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde bir ara tıkanma yaşanmış, sendika uyarı grevi çağrısı yapmıştı. Bu çağrının ardından binlerce çalışan ülke genelinde birçok alanda bir günlük iş bırakma eylemi yapmıştı. Uyarı grevlerinden sonra gerçekleşen üçüncü oturumda ise taraflar anlaşmaya vardı.

Sendika da hükümet de memnun

‘SON YILLARIN EN İYİ ANLAŞMASI’
Ver.di Sendikası Başkanı Bsirske, yapılan anlaşmadan memnun olduklarını söyledi. Bsirske, “Son yılların en iyi anlaşması yapıldı” dedi. İşveren konumundaki Federal İçişleri Bakanı Seehofer de uzlaşmayı “Çok memnun edici” sözleriyle değerlendirdi.
Uzlaşma sonucu 1 Mart 2018 yılından geçerli olmak üzere ücretlere yüzde 3.19 oranında zam yapılacak. 1 Mart 2019 yılında ise bu kez yüzde zam oranı 3.09 olacak. 1 Mart 2020 yılında da ise maaşlar yüzde 1.06 oranında zamlanacak. Düşük ücret alan çalışanlara ise 250 euro ek ödeme yapılacak. Hizmet alanında meslek eğitimi yapan gençlere ödenen aylığa da 50 euro zam yapıldı.

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