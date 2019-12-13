Senatöre taşlı boyalı saldırı

HAMBURG polisinden edinilen bilgiye göre, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, makam aracıyla St. Pauli semtindeki bir kavşakta durduğu sırada yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, senatörün aracına yanaşarak taş ve içi boya dolu torbaları senatörün otomobiline attı. Saldırıda senatör yara almadan kurtulurken aracı hasar gördü. Çevrede park halinde bulunan bazı otomobillerde saldırı nedeniyle hasar meydana geldi. Hamburg Eyalet Asayiş Dairesi polisleri saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken saldırının meydana geldiği kavşak ve çevredeki kimi sokaklar bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapatıldı.