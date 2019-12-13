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Avrupa
BERLİN
13.12.2019 - 17:23, Son Güncelleme:

Senatöre taşlı boyalı saldırı

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Senatöre taşlı boyalı saldırı

Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, sabah saatlerinde maskeli bir grup tarafından taşlı boyalı saldırıya uğradı. Senatör saldırıdan yara almadan kurtulurken arabası hasar gördü.

HAMBURG polisinden edinilen bilgiye göre, Hamburg İçişleri Senatörü Andy Grote, makam aracıyla St. Pauli semtindeki bir kavşakta durduğu sırada yüzleri maskeli bir grup tarafından saldırıya uğradı. Saldırganlar, senatörün aracına yanaşarak taş ve içi boya dolu torbaları senatörün otomobiline attı. Saldırıda senatör yara almadan kurtulurken aracı hasar gördü. Çevrede park halinde bulunan bazı otomobillerde saldırı nedeniyle hasar meydana geldi. Hamburg Eyalet Asayiş Dairesi polisleri saldırıyla ilgili soruşturma başlatırken saldırının meydana geldiği kavşak ve çevredeki kimi sokaklar bir süreliğine yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

 

 

 

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