Semra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSemra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldı
GeriAvrupa Semra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Halil YETKİNLİOĞLU/ LONDRA
31.01.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Semra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Semra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldı

Birleşik Kırallık Parlamentosu’nun üst kamarası Lordlar Kamerası’nda Lord Balfe’nin önderliğinde, Türk yazar Semra Eren Nijhar’ın, ‘Türkler Londra’da’ adlı kitabı tanıtıldı.

Semra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldıLORD Balfe’nin ev sahipliğinde düzenlenen yazar Semra Eren Nijhar’ın kaleme aldığı ‘Türkler Londra’da’ (Turks in London - The Unheard Voices) adlı kitabın tanıtım resepsiyonuna, Türkiye’nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, KKTC Konsolusu Buket Kop, KKTC Eğitim ve Kültür Ateşesi Gülgün Özçelik, KKTC Basın Müşaviri İsmet Ramis, Milletvekili Rupa Hug, Enfield Belediye Meclis Üyeleri Ahmet Karahasan, Sabri Özaydın, Kensington and Chelsea Belediye Meclis Üyesi Cem Kemahli’nin yanı sıra, sanatçı, akademisyen, yazarlar ve dernek temsilcileriyle birlikte birçok davetli katıldı.

Semra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldı

TÜRKLERİN HAYATLARINA IŞIK TUTMUŞ
Etkinlikte konuşan Lord Balfe, kitabın Londra’da yaşayan Türklerin hayatlarına ışık tuttuğunu ve çalışmanın kendi alanında da önem taşıdığını vurguladı. Başkonsolos Ergin ile KKTC Konsolosu Kop da konuşmalarında İngitere’de yaşayan Türklerin geçmişten bugüne konumlarını değerlendirerek, İngiliz toplumu içinde önemli yer edindiklerinin altını çizdiler. Yazar Eren-Nijhar, kitaptaki röportajları 2000-2006 yılları arasında yaptığını, 2006 yılında Londra Büyükşehir Binası’ndaki sergiden sonra da çalışmayı bir davet üzerine Avrupa Parlamentosu’na götürerek Brüksel’de sergiledigini söyledi. Çalışmanın Londra’da birçok belediyeyi gezdikten sonra kitaplaştığını belirten Eren-Nijhar, İngiltere’de yaşayan Türkiye’li ve Kıbrıs’lı vatandaşaların özyaşam hikayelerini bir araya getiren ilk kitap olduğunu aktardı. Konuşmalardan sonra misafirlerden gelen soruları yanıtlayan Eren-Nijhar, okuyuculara kitabını imzaladı.

Semra Eren Nijhar’ın kitabı Lordlar Kamarası’nda tanıtıldı

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle