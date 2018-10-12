Semih Yalçın: Hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Euronews’e yaptığı değerlendirmede, Avusturya’dan sonra Almanya’da da ‘bozkurt’ işaretinin yasaklanması tartışmalarını hayret ve üzüntüyle takip ettiklerini söyledi.
AVUSTURYA’da politikacıların birkaç yıldır göstere göstere ırkçılık yaptıklarını anlatan Yalçın, bunun ülkedeki azınlıklar üzerinde bir baskı ve zulüm aracı haline gelmeye başladığını ve bunun doğuracağı mahzurlar üzerinde ilgilileri uyardıklarını bildirdi. Yalçın, “Bozkurt işaretinin Hitler selamına benzetilmesi, akıl tutulmasıdır. Hitler selamı Almanların milli sembolü değildir ama ‘bozkurt’, Türk milletinin binlerce yıllık zengin kültüründe yer alan anlamlı, önemli ve kıymetli bir motiftir” dedi.
‘Bozkurt’ işaretinin Türkler nezdinde cesaretin, bağımsızlık azminin ve özgürlüğün sembolü olduğunu belirten Yalçın, bunun, Almanya’da yasalar çerçevesinde yıllardır görev yapan, ülkede toplumsal barış ve huzura katkıda bulunan Türk federasyonlarının da kullandığı bir simge olduğuna işaret etti.
AYRIŞTIRICI BİR ADIM OLUR
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, şöyle konuştu: “Milli değerlerimizin bir parçası olan ‘bozkurt’ motifinin kullanılması nasıl yasaklanabilir? Almanya’da yaşayan Türkler en doğal, demokratik ve yasal haklarından nasıl mahrum bırakılabilir? ‘Bozkurt’ işaretinin yasaklanması, Almanya’nın entegrasyon çabalarını sekteye uğratacak, toplumsal barışı zedeleyecek, ayrımcı, ayrıştırıcı ve kutuplaştırıcı bir adım olacaktır. Nasıl Almanya bayrağında yer alan kartal, Fransızların sembolü olan horoz, İspanyolları temsil eden boğa zararsız milli sembollerse, ‘bozkurt’ da Türklerin remzidir. Bunlar da mı Avrupa’da yasaklanacaktır? Asıl ırkçı olanlar ‘bozkurt’ işaretini kullananlar değil, yasaklanmasını savunanlardır.”
YABANCI DÜŞMANLIĞI YAPILIYOR
“‘Bozkurt’ üzerinden Türk ve yabancı düşmanlığı yapılıyor. Milli sembollerimizin kullanılmasına yasak getirilmeye çalışılmasının ardında aynı zamanda Türkiye ve Türk korkusu yatmaktadır. Türkiye artık dünyada ve bölgesinde büyük Batılı ülkelerden daha etkin, küresel bir güç haline geldi. Mevcut konumuyla dünyada bir yıldız gibi parlaması, Batı’lı ülkeleri rahatsız ediyor.”
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