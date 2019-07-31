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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
31.07.2019 - 11:00, Son Güncelleme:

Semenya, Dünya Şampiyonası'nda yok!

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Semenya, Dünya Şampiyonası'nda yok!

Güney Afrikalı atlet Caster Semenya, Uluslararası Atletizm Reklam Federasyonu'nun (IAAF) geçici olarak durdurulan testosteron azaltıcı ilaç almasını öngören kuralının tekrar yürürlüğe girmesiyle Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışamayacak. Geçtiğimiz ay, Güney Afrikalı itirazı üzerine İsviçre Federal Mahkemesi, IAAF'nin testosteron kısıtlama uygulamasını geçici olarak durdurmuştu.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre, şimdiki süreçte ise mahkeme, geçici olarak durdurulan kuralın 28 Eylül'de başlayacak 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda uygulanacağını açıkladı. İsviçre Federal Mahkemesi'nin Uluslararası Atletizm Federasyonu'nun (IAAF) testosteron azaltıcı ilaç almasını öngören kuralının arkasında durmasının ardından Güney Afrikalı atlet Caster Semenya Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışamayacak.

Semenya, Dünya Şampiyonasında yok
Semenya'nın temyiz davasını görevli olan avukat Dorothee Schramm konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Hakimin usül kararının temyizin kendisi üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Caster’ın temyizini sürdürmeye ve temel insan hakları için mücadele etmeye devam edeceğiz. Yarışın sonucuna her zaman bitiş çizgisinde karar verilir." ifadelerini kullandı. Caster Semenya ise Halkla İlişkiler Ajansı aracılığıyla yaptığı açıklamada görüşlerini; "Zor kazanılmış unvanımı Dünya Şampiyonası'nda koruyamayacak olmak beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Ancak bu karar beni, tüm kadın sporcuların insan hakları mücadelesini sürdürmekten caydırmayacak.” şeklinde belirtti. IAAF, kadınlar için belirtilen hormon düzeyinin üstünde olması sebebiyle Caster Semenya'nın, 800-1500 metre kadınlar kategorisinde yarışabilmesi için testosteron düşürücü ilaç kullanımını zorunlu kılmıştı. Sahip olduğu testosteron oranının, genetik olduğunu söyleyen Semenya, IAAF'nin kısıtlamasının adil olmadığını savunmuş, "Doğal, doğduğum gibi koşmak istiyorum." ifadelerini kullanmıştı. 2 Olimpiyat, 3 Dünya Şampiyonluğu bulunan atlet, Güney Afrika'nın Eylül ayında Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilecek Dünya Atletizm Şampiyonası kadrosunda yer alıyor.

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