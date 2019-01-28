Seibert: Hız sınırından daha akıllı çözümler var
Almanya’da büyük tartışmalara yol açan otobanlara hız sınırı getirilmesiyle ilgili son sözü Steffen Seibert söyledi.
BERLİN’de düzenlenen haftalık basın toplantısında konuşan hükümetin Basın Sözcüsü Seibert, koalisyon hükümetinin otobanlara hız sınırı getirilmesini düşünmediğini açıkladı. Seibert, “Federal hükümetin ülke genelinde tüm otobanlarda hız sınırının getirilmesi gibi bir planı yok. Çevre sorunlarını çözmek için hız sınırlandırılmasından daha akıllı çözüm yolları var” dedi.
Hız sınırı uygulamasına Federal Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer ile CDU Genel Başkanı Annegret Kramp Karrenbauer de karşı çıkmıştı.
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