Şehri kara dumanlar kapladı! O fabrikada Türkler de çalışıyor
Almanya’da Türklerin de çalıştığı bir demir çelik fabrikasında çıkan yangın korkuttu.
KUZEY Ren Vesftalya Eyaletine (KRV) bağlı Hamm şehrinde, WDI demir çelik fabrikasında dün öğle saatlerinde yangın çıktı. Çok sayıda Türk işçinin de çalıştığı fabrikada ilk belirlemelere göre, yangına müdahale etmek isteyen 3 işçi yaralandı. Yangın nedeniyle şehrin üzerinde yoğun dumanlar oluştu. İtfaiye ekipleri fabrika çevresindeki evlerde yaşayanlara pencerelerini kapatmaları konusunda uyarı yaptı. Yangına müdahale için çevre şehirlerden de yardım istendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle