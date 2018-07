Şehitler, Brüksel’de 3 ayrı törenle anıldı

TÖRENE Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye’nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Fatih Ceylan, Türkiye’nin AB Daimi Temsilcisi Büyükelçi Faruk Kaymakcı, diplomatik ve askeri erkan ile çok sayıda Türk vatandaşı ve basın mensubu katıldı. 15 Temmuz şehitleri için saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla başlayan törende şehitler için dua edildi. Büyükelçi Gümrükçü, 15 Temmuz’un uyandırdığı olumsuz duyguların yanı sıra bu tarihin aynı zamanda bir demokrasi şöleni olduğuna da dikkati çekti. Gümrükçü, “Gerçekten de o gün yaşlısı, genci, kadını, erkeği, yoksulu, zengini, her görüşten ve her partiden yediden yetmişe milyonlarca insanımız büyük bir kahramanlık örneği göstererek her bakımdan karanlık başlayan bir geceyi her açıdan aydınlık bir sabaha dönüştürmüş, darbe girişimini durdurmuş, dünyada eşi benzeri az bulunan bir kahramanlık, demokrasi destanına imza atmıştır” dedi.





BİR AN BİLE REHAVETE KAPILMAMAK GEREKİYOR

Darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesine ve FETÖ’yle topyekün mücadele sürdürülmesine rağmen örgütün hem Türkiye’de hem de yurt dışında karanlık gündemini sürdürmeye çalıştığını ifade eden Gümrükçü, FETÖ’yle mücadelede ‘bir an bile rehavete kapılmamak gerektiği’ vurgusunda bulundu.

Tören, öğrencilerin şiir dinletisi ve Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz belgeselinin izlenmesiyle sona erdi.





‘SAKLANACAK YER BULAMAYACAKLAR’

AK Parti Brüksel Temsilciliğindeki program, İstiklal Marşı’nın okunması, saygı duruşu ve dualarla başladı. Programın açılışında konuşan AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’nin büyük bir tehlike atlattığını anımsatarak, 15 Temmuz’da Türk halkının Kurtuluş Savaşı’ndan sonra en önemli çıkışını yaptığını, hem demokrasiyi hem de geleceğini kurtardığını söyledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) birkaç yıl içinde bir terör örgütü olduğunun dünya çapında tanınmasını beklediğini ifade eden Açıkgöz, “FETÖ’cüler dünyanın neresine giderlerse gitsinler 251 şehidin, 2 binin üzerinde gazinin kanları yerde kalmayacak. Bunlardan hesap soracağız. Bunlar, yeryüzünde saklanacak yer bulamayacaklar” dedi.





HELİKOPTERDEN AÇILAN ATEŞLE YARALANDI

Programda konuşan 15 Temmuz gazisi Kerim Taşkıran da yaşananların unutulmaması ve unutturulmaması gerektiğini dile getirdi. 15 Temmuz gecesi ailesiyle birlikte yaşadıklarını anlatan Taşkıran, helikopterden açılan ateş sonucu gazi olduğunu, etrafındaki 30 kadar kişinin şehit edildiğini söyledi.

15 Temmuz 2016 günü hain darbe girişimi karşısında milletin istiklal ve istikbaline sahip çıktığına işaret eden Taşkıran, “Bağımsızlığını ve hürriyetini büyük bedeller ödeyerek kazanmış olan büyük Türk milleti her daim vatan toprağına ve mukaddesatına, birlik ve beraberliğine büyük önem vermiş ve bu değerler uğruna tarih boyunca hep mücadele etmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

‘UNUTULAN ŞEY TEKRARLANIR’

15 Temmuz gazisi Kadir Yılmaz da “Unutulan şey tekrarlanır, 15 Temmuz tarihi unutulmamalı” dedi.

Darbe girişimini ailesiyle beraber Ankara’da yaşadıklarını anlatan Yılmaz, Meclis yakınlarında boynundan, ayağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralandığını söyledi.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz şehitleri için Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Program kapsamında, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar da sergilendi.

‘DEMOKRASİ NÖBETİ’ TUTTULAR

Katılımın yüksek olduğu program, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçiliği önünde sembolik olarak demokrasi nöbeti tutulmasıyla son buldu.

Vatandaşlar, Büyükelçilik önünde Türk bayraklarıyla şehitler için sloganları attı.

Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, katıldığı demokrasi nöbetinde yaptığı konuşmada, “15 Temmuz’un kendisi demokrasiye sahip çıkma efsanesi, halkımızın demokrasiyi hainlere bırakmamak için yazdığı bir destan. Biz de bugün burada sembolik de olsa 15 Temmuz’daki demokrasi nöbetini tutan halkımıza, o gün hayatını kaybeden şehitlerimize ve yaralanan gazilerimize saygılarımızı ve minnetlerimizi sunuyoruz” dedi.

Türkiye’de demokrasinin en büyük koruyucusu ve garantörünün Türk milleti olduğunu belirten Gümrükçü, “Unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimizin acısı kalbimizde, o emsalsiz kahramanlık zihnimizde” ifadelerini kullandı.





KIRMIZ-BEYAZ BALON UÇURDULAR

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Belçika tarafından organize edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı kapsamında, darbe girişiminde yaşamını yitiren şehitler için üzerinde fotoğraflarının asılı bulunduğu kırmızı ve beyaz balonlar Brüksel’in Madou Meydanı’nda havaya bırakıldı. Hüzünlü dakikaların yaşandığı ve şehitlerin dualarla anıldığı programa, çok sayıda vatandaş katıldı.

Programa, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi Zeki Levent Gümrükçü, AK Parti Brüksel Temsilcisi Ruhi Açıkgöz, 15 Temmuz Gazisi Kerim Taşkıran ve Kadir Yılmaz, UID Belçika temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Program kapsamında, Anadolu Ajansı foto muhabirlerinin objektifinden Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar da sergilendi.

Etkinlikte konuşan Büyükelçi Gümrükçü, 15 Temmuz gecesinde Türk halkının büyük bir kahramanlık ve demokrasi destanı yazdığını anımsatarak, şunları söyledi:

“O gün 7’den 77’ye milyonlarca insanımız, Türkiye’nin her yerinde tanklara, toplara, tüfeklere ve hatta savaş uçaklarına karşı çıplak elleriyle ama gönüllerindeki vatan sevgisi ve demokrasiye olan bağlılıklarıyla büyük bir mücadele sergilediler ve demokrasimizi, vatanımızı, milletimizi kurtardılar. Bunu unutmamak ve unutturmamak bizim gazilerimize ve şehitlerimize olan bir sorumluluğumuz, bir borcumuzdur.”

‘TÜRKİYE YENİDEN KİMLİĞİNİ KAZANDI’

AK Parti Brüksel Temsilcisi Açıkgöz de “15 Temmuz’dan sonra hakikaten Türkiye yeniden kimliğini kazandı. O geceyi hatırlayanlar Türklerin dünyada nasıl bir millet olduğunu tekrar gördü” dedi.

Program kapsamında okunan UID’nin basın bildirisinde, darbe girişimin ikinci yıl dönümünde uluslararası kamuoyu Türkiye ile daha güçlü dayanışma göstermeye davet edildi.

Bildiride, Türk halkının FETÖ’nün planladığı ve organize ettiği darbe girişimine karşı sergilediği cesur ve muazzam direnişe vurgu yapıldı.