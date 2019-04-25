Sefer’le Melih’e memlekette son görev
Almanya’nın Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kasabasında trafik kazasında yaşamını yitiren 3 Türk gencinden 2’sinin cenazesi Zonguldak’ta defnedildi.
ALINAN bilgiye göre, Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kasabasında meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Sefer Baş (21) ve Melih Bekmezci’nin cenazeleri, Almanya’daki işlemlerinin ardından Zonguldak’a getirildi. Baş’ın cenazesi, Kozlu ilçesine bağlı Merkez Mahalle Kevser Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Askeri Tepe Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, Sefer Baş’ın yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baş’ın Almanya’da bir tekstil mağazasında çalıştığı öğrenildi.
Can Nico Demir
Melih Bekmezci’nin cenazesi de Devrek ilçesinde aile mezarlığında toprağa verildi. Almanya’nın Recklinghausen kenti yakınlarındaki Marl kasabasında 21 Nisan’da meydana gelen trafik kazasında Sefer Baş, Melih Bekmezci ve Can Nico Demir yaşamını yitirmişti. Can Nico Demir’in cenazesi Almanya’da dün toprağa verilmişti.
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