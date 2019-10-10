Seehofer: ‘Yahudi düşmanı bir saldırı’
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Saksonya-Anhalt Eyaleti’nin Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Federal Başsavcılığın değerlendirmesine göre saldırının aşırı sağcı arka planı olduğu konusunda yeterli kanıtların bulunduğunu belirten Seehofer, “Mevcut bulgulara göre bunun Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.
SALDIRININ, Yahudilerin en kutsal günü olan ‘Kefaret Günü’nde (Yom Kippur) yapıldığına işaret eden Seehofer, “Silahlı bir kişi yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmeye çalıştı” dedi. Saldırıyı kınayan Seehofer, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.
Spiegel dergisinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, saldırıyı yapmakla suçlanan zanlının, 27 yaşındaki Alman Stephan B. olduğu belirtildi. Stephan B.’nin saldırıyı kask kamerasıyla kaydettiği ifade edilen haberde, görüntülerde sinagogun yakınında bulunan Yahudi mezarlığı önünde bir kadını ve dönercide bir müşteriyi öldürdüğünün görüldüğü kaydedildi. Haberde, saldırganın Yahudilere yönelik hakaretlerde bulunduğu da belirtildi.
Alman Haber Ajansı (dpa), zanlının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını duyurdu. Halle’deki Yahudi cemaatinin başkanı Max Privorozki, Alman basınına yaptığı açıklamada, saldırganın sinagoga girmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Olay sırasında sinagogda bulunduğunu belirten Privorozki, güvenlik kamerasından saldırganı izlediklerini, birkaç kez sinagogun kapısına ateş ettiğini ve ardından kapıya patlayıcı madde attığını kaydetti.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle