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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: dpa
Haber Giriş: 10.10.2019 - 10:44, Son Güncelleme:

Seehofer: ‘Yahudi düşmanı bir saldırı’

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Seehofer: ‘Yahudi düşmanı bir saldırı’

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Saksonya-Anhalt Eyaleti’nin Halle kentinde bir sinagog önünde ve bir dönercide 2 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Federal Başsavcılığın değerlendirmesine göre saldırının aşırı sağcı arka planı olduğu konusunda yeterli kanıtların bulunduğunu belirten Seehofer, “Mevcut bulgulara göre bunun Yahudi düşmanı bir saldırı olduğunu varsayıyoruz” ifadelerini kullandı.

SALDIRININ, Yahudilerin en kutsal günü olan ‘Kefaret Günü’nde (Yom Kippur) yapıldığına işaret eden Seehofer, “Silahlı bir kişi yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmeye çalıştı” dedi. Saldırıyı kınayan Seehofer, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

Seehofer: ‘Yahudi düşmanı bir saldırı’

Spiegel dergisinin güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, saldırıyı yapmakla suçlanan zanlının, 27 yaşındaki Alman Stephan B. olduğu belirtildi. Stephan B.’nin saldırıyı kask kamerasıyla kaydettiği ifade edilen haberde, görüntülerde sinagogun yakınında bulunan Yahudi mezarlığı önünde bir kadını ve dönercide bir müşteriyi öldürdüğünün görüldüğü kaydedildi. Haberde, saldırganın Yahudilere yönelik hakaretlerde bulunduğu da belirtildi.

Seehofer: ‘Yahudi düşmanı bir saldırı’

Alman Haber Ajansı (dpa), zanlının çektiği görüntüleri sosyal medyadan paylaştığını duyurdu. Halle’deki Yahudi cemaatinin başkanı Max Privorozki, Alman basınına yaptığı açıklamada, saldırganın sinagoga girmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi. Olay sırasında sinagogda bulunduğunu belirten Privorozki, güvenlik kamerasından saldırganı izlediklerini, birkaç kez sinagogun kapısına ateş ettiğini ve ardından kapıya patlayıcı madde attığını kaydetti.

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