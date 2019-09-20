Seehofer, Türkiye ve Yunanistan’a gidiyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSeehofer, Türkiye ve Yunanistan’a gidiyor
GeriAvrupa Seehofer, Türkiye ve Yunanistan’a gidiyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
DW Türkçe / Fotoğraf: dpa
20.09.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Seehofer, Türkiye ve Yunanistan’a gidiyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seehofer, Türkiye ve Yunanistan’a gidiyor

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Ege’deki Yunan Adaları’na kaçak geçiş yapan sığınmacı sayısındaki artışın ardından, konuyu görüşmek üzere Türkiye ve Yunanistan’ı ziyaret edeceğini açıkladı.

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Ege Denizi’ndeki Yunan adalarına kaçak geçiş yapan sığınmacı sayısında son dönemde yaşanan artış üzerine, bölgedeki gelişmeleri görüşmek için ekim ayında Yunanistan ve Türkiye’ye gitmeyi planladığını açıkladı. “Bu çözmemiz gereken bir sorun” diyen Seehofer’a ziyaretinde Federal Göç ve Mülteciler Dairesi’nden bir ekip eşlik edecek. Ziyaret öncesi, yeni sığınmacı akını karşısında yardımları kapsayan bir paket hazırlandığı belirtildi. Bu yardımların kışa dayanıklı kampların inşaası ve iltica prosedürlerinde destek gibi alanları içerdiği belirtiliyor.

MALTA’DA SIĞINMACI MESAİSİ
Akdeniz’de sığınmacılara yönelik düzenlenen kurtarma operasyonlarına karşı çıkan Avrupa Birliği ülkelerini de eleştiren Seehofer, “Bir içişleri bakanı olarak, boğulma tehdidi altındaki insanları kurtarmayı meşrulaştırmak zorunda olmak inanılmaz” ifadesini kullandı. Horst Seehofer bu açıklamayı gazetecilere, İtalya ve Malta kıyılarına ulaşmak üzere tehlikeli bir deniz yolculuğuna çıkan sığınmacıları kurtarmaya yönelik operasyonların nasıl yürütüleceği konusunda Avrupa Birliği yetkililerini Malta’da bir araya getiren zirve sırasında yaptı.
Avrupa Birliği’nin tüm üyelerini kapsamayacak esnek bir dayanışma sağlanmasından yana olduklarını belirten Seehofer, İtalya’daki yeni hükümetin sığınmacı krizine çözüm konusunda yeni bir dönemin önünü açabileceğini söyledi. Seehofer, “Almanya bu büyük şansı değerlendirmezse, büyük bir hata olur” dedi. Seehofer, Almanya’nın denizde kurtarılan sığınmacıların dörtte birini alma teklifinde bulunduğunu da doğruladı.

SIĞINMACI SAYISINDA REKOR ARTIŞ
AB-Türkiye mülteci mutabakatının 2016’da yürürlüğe girmesinden bu yana Yunan adalarındaki sığınmacı sayısı, son dönemde rekor seviyeye ulaşıldı. Yaklaşık 6 bin kişilik kapasiteye sahip kamplarda 26 bin sığınmacı kalıyor. İnsan hakları örgütleri kamplardaki sığınmacıların insanlık dışı şartlarda barındıkları eleştirisini dile getirerek, durumun bir an önce düzeltilmesi için çağrı yapıyor.
AB ile Türkiye arasında varılan anlaşma gereği, Türkiye’den Yunan Adaları’na geçen ve iltica başvurusu kabul edilmeyen tüm sığınmacılar Türkiye’ye geri gönderiliyor. Ancak iltica başvuruları, Yunanistan’daki personel yetersizliği nedeniyle oldukça yavaş değerlendiriliyor. Yunanistan’da iktidara gelen muhafazakar hükümet bu işlemlerin de hızlandırılacağını açıklamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
Fransız yazara Müslümanlara karşı nefreti körükleme cezası
Müslümanlara ön yargıyı IFCM yıkacak
Seehofer, Türkiye ve Yunanistan’a gidiyor
‘Avrupa’daki gençlerimizin Türkiye ile bağları güçlendirilmeli’