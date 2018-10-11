Seehofer: ‘Siber saldırılar değişken ve profesyonel hale geliyor’

11 Ekim 2018 - 16:20:03 AA / Fotoğraf: AA

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Federal Güvenlik ve Bilgi Teknolojileri Dairesi (BSI) Başkanı Arne Schönbohm ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, siber alandaki tehditlerin hem devlet kurumları hem şirketler hem de internet kullanıcıları için çok yoğun olduğunu belirtti.

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BİLİŞİM alanındaki sistemlerin çeşitlenmesiyle saldırı yöntemlerinin de değiştiğine işaret eden Seehofer, “Siber alandaki tehditler oldukça dinamik. Siber saldırlar çok değişken ve profesyonel hale geliyor” dedi. Devletin buna karşı yasal düzenlemelerle, siber alandaki güvenlik stratejisini oluşturmasıyla ve ilgili kurumların güçlendirmesiyle önlemler aldığını belirten Seehofer, şirketlerin ve kullanıcıların kendi önlemlerini de almaları gerektiğini vurguladı.

YANİ UZMANLAR ALACAĞIZ

BSI Başkanı Schönbohm de siber alandaki tehdidin son yıllarda arttığına işaret ederek, “Siber saldırıların nitelikleri endişe verici” ifadesini kullandı. Schönbohm, geçen yıl yaklaşık 800 milyon ‘zararlı yazılımın’ tespit edildiğini ve bu yazılımların sayısının her gün ciddi ölçüde arttığını belirterek, hükümetin kullandığı ağlara geçen yıl 28 bin ‘zararlı’ elektronik postanın ulaştığını aktardı. Bu tür saldırılara karşı önlemlerin artırılması gerektiğinin altını çizen Schönbohm, BSI’nin bu alanda yeni uzmanlar alarak güçlendirileceğini kaydetti.