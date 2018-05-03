Seehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSeehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’
GeriAvrupa Seehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: Getty
03.05.2018 - 15:50, Son Güncelleme:

Seehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’

Almanya’da bir mülteciyi sınırdışı etmeye gelen polislere mültecilerin saldırması, Almanya’yı ayağa kaldırdı. ‘Öfkeli’ olduğunu belirten İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Sert sonuçları olacak. Orada olup biten olaylar yasalara sadık halkın suratına indirilmiş bir tokat. Misafirlik hakkı ihlal edildi” dedi.

ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gazetecilerle Berlin’de yaptığı toplantıda Baden Württemberg Eyaleti’nin Ellwangen kentinde önceki gün mültecilerin polise karşı gelmesini sert bir dille eleştirdi ve bunun çok sert sonuçları olacağını söyledi. Seehofer “Orada olup bitenler benim için öfke uyandıran bir durum. Baden Württemberg Eyaleti’ndeki güvenlik birimleri ve polisin arkasındayım. Bu olaylar çok sert biçimde takip edilecek ve sonuçları olacak. Yetkili organlara desteğim tam. Orada olup biten olaylar yasalara sadık halkın suratına indirilmiş bir tokat. Misafirlik hakkı ihlal edilemez” dedi.

Seehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’

‘İSLAM KONFERANSI YAPILACAK’
Bakanlık koltuğuna oturduğu gün “İslam Almanya’ya ait değildir” diyerek, yoğun tartışma yaratan İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya’daki Müslüman cemaatlerle İslam Konferansı’nı devam ettirmeye kararlı olduğunu vurguladı. İslam Almanya’ya ait değil sözünü Almanya’yı tarih olarak Hıristiyanlığın şekillendirdiği çerçevesinde söylediğini belirten Seehofer, “Ama öbür taraftan burada yaşayan Müslümanlar da toplumumuzun bir parçası. Bu nedenle diyalog içindeyiz. İslam Konferansında çabamız uyumu daha da iyileştirmek ve yeniden şekillendirmek. Biz burda yaşayan tüm insanlarla, burada doğup büyüyen ve zor şartlarda yetişen insanlar da dahil, birlikte ortak bir bilince ulaşmak istiyoruz, beraberlik ve bütünlüğü sağlamak için” diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

İsveç, çocuğunun cenazesini almak isteyen anneye vize vermedi

Kilise bile karşı çıktı: Dini siyaset alet etme

Seehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’

3 yıl önce firar eden kundakçı, KKTC’de yakalandı