Seehofer öfkeli: ‘Çok sert sonuçları olacak’
Almanya’da bir mülteciyi sınırdışı etmeye gelen polislere mültecilerin saldırması, Almanya’yı ayağa kaldırdı. ‘Öfkeli’ olduğunu belirten İçişleri Bakanı Horst Seehofer, “Sert sonuçları olacak. Orada olup biten olaylar yasalara sadık halkın suratına indirilmiş bir tokat. Misafirlik hakkı ihlal edildi” dedi.
ALMANYA İçişleri Bakanı Horst Seehofer, gazetecilerle Berlin’de yaptığı toplantıda Baden Württemberg Eyaleti’nin Ellwangen kentinde önceki gün mültecilerin polise karşı gelmesini sert bir dille eleştirdi ve bunun çok sert sonuçları olacağını söyledi. Seehofer “Orada olup bitenler benim için öfke uyandıran bir durum. Baden Württemberg Eyaleti’ndeki güvenlik birimleri ve polisin arkasındayım. Bu olaylar çok sert biçimde takip edilecek ve sonuçları olacak. Yetkili organlara desteğim tam. Orada olup biten olaylar yasalara sadık halkın suratına indirilmiş bir tokat. Misafirlik hakkı ihlal edilemez” dedi.
‘İSLAM KONFERANSI YAPILACAK’
Bakanlık koltuğuna oturduğu gün “İslam Almanya’ya ait değildir” diyerek, yoğun tartışma yaratan İçişleri Bakanı Seehofer, Almanya’daki Müslüman cemaatlerle İslam Konferansı’nı devam ettirmeye kararlı olduğunu vurguladı. İslam Almanya’ya ait değil sözünü Almanya’yı tarih olarak Hıristiyanlığın şekillendirdiği çerçevesinde söylediğini belirten Seehofer, “Ama öbür taraftan burada yaşayan Müslümanlar da toplumumuzun bir parçası. Bu nedenle diyalog içindeyiz. İslam Konferansında çabamız uyumu daha da iyileştirmek ve yeniden şekillendirmek. Biz burda yaşayan tüm insanlarla, burada doğup büyüyen ve zor şartlarda yetişen insanlar da dahil, birlikte ortak bir bilince ulaşmak istiyoruz, beraberlik ve bütünlüğü sağlamak için” diye konuştu.
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