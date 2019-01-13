Seehofer: O fotoğrafı görünce ‘Tüh’ dedim
Almanya Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, siyasette kadın sayısının az olmasından şikâyet etti. Kadınların daha fazla politikada sorumluluk almalarını ve siyasetin bir parçası olmasını isteyen Bakan Seehofer, ancak bunun başarılamadığını itiraf etti.
CSU Genel Başkanı olarak 10 yıl boyunca görev yapan Seehofer, bu süre içinde kadınların siyasete girmesi ve parti içinde sorumluluk üstlenmesi için kadın kotasını hayata geçirdiğini hatırlattı. Parti içinde kadınların bir kısmının karşı çıkmasına rağmen kadın kotasını kabul ettirdiğini belirten Seehofer, şöyle dedi: “Maalesef kadınlar sadece bu kota sayesinde yönetimlerde yer alabiliyor. Federal Meclis de dahil eyalet meclislerinde kadın sayısı çok az. Kadınların katılımıyla politika daha iyi olur. Ben İçişleri Bakanı olduktan sonra bakanlık içinde önemli birimlerde kadın sayısı arttı.”
Federal İçişleri Bakanı olduğunda yedi erkek müsteşarıyla birlikte fotoğraf çektiren Seehofer, çekilen fotoğrafla ilgili ise şunları söyledi: “Bu fotoğraf benim federal siyaset alanında bir hatamdı. Fotoğrafı sonradan gördüğümde ‘Tüh takım elbise giyen sekiz erkek kötü görünüyor’ dedim” dedi.
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