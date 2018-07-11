Seehofer: Karar, güvenlik makamları için son nokta değil
Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, NSU terör örgütü davasında Münih Yüksek Eyalet Mahkemesinin verdiği kararın, kurban yakınlarının acısını dindiremeyeceğini söyledi.
SEEHOFER, yaptığı yazılı açıklamada, bugünkü kararla NSU davasının sonlandığını belirtti. “Mahkeme kararı kurbanların yakınlarının acısını dindiremez” ifadesini kullanan Seehofer, öldürülenlerin yakınlarının geçmişte yanlış suçlamalarla karşılaştıklarını hatırlattı. Seehofer, baş sanık Beate Zschaepe ve dört sanık hakkında verilen kararın ‘davadaki son nokta olduğunu ancak toplum ve güvenlik makamları için bunun bir son nokta olmadığını’ bildirdi.
Halkın güvenliğini koruma konusunda çalışmayı sürdüreceklerini ve güvenlik birimlerinin güçlendirileceğini kaydeden Seehofer, Almanya’daki aşırı sağ karşı gerekli her türlü araçla mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.
‘NSU’NUN ÇEVRESİ HÂLÂ KARANLIKTA’
Federal Başsavcı Herbert Diemer de mahkemenin önemli noktalarda savcılığın mütalaasındaki talebine uyduğunu belirterek, “Kararın açıklanması hukuk devletinin bir başarısıdır” değerlendirmesini yaptı. Diemer, Zschaepe’nin suç ortağı olduğunun tespit edilmesinin önemli olduğunu savundu.
Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster de NSU terör örgütünün faaliyetlerinin araştırılmasının sürdürülmesi gerektiğine dikkati çekerek, “NSU’nun çevresi hâlâ karanlıkta” ifadesini kullandı. Siyasetin ve güvenlik makamlarının dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulunan Schuster, güvenlik makamlarının geçmişte ülkedeki azınlıklara uygun davranıp davranmadıklarının da sorulması gerektiğini kaydetti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle