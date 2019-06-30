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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerAvrupa Haberleri‘Evde sadece pazar günü et pişerdi, en büyüğünü babam yerdi’
GeriAvrupa ‘Evde sadece pazar günü et pişerdi, en büyüğünü babam yerdi’
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Avrupa
BERLİN / Fotoğraf: dpa
30.06.2019 - 12:13, Son Güncelleme:

‘Evde sadece pazar günü et pişerdi, en büyüğünü babam yerdi’

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‘Evde sadece pazar günü et pişerdi, en büyüğünü babam yerdi’

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, 70’inci yaş günü için özel bir kutlama yapmayacağını, eşi ve çocuklarıyla birlikte olacağını söyledi. Bild am Sonntag gazetesine konuşan Seehofer, şöyle konuştu:

“BABAM inşaat işçisiydi ve her kış mevsiminde işsizdi. Yazın sabah saat 05.00’ten akşam saat 19.00’a kadar ağır çalışırdı. Biz her kuruşu hesaplardık. En çok da pazar gününe sevinirdim. Çünkü sadece pazar günleri evde et pişerdi. Tabii etin en büyük parçasını babam yerdi ama olsun. Savaştan sonra bizim eve Amerikalı askerler yerleştirildi. Onlar bir odada kalıyordu. Babam annem bir odada, biz dört kardeş bir odada kalıyorduk. Ama hiç yoksunluk duygusu çekmedim. Öğretmenler babama, beni liseye göndermesini söyledi. Ama okul kitapları ve cetvel alacak paramız yoktu. Annem kullanılmış kitaplar alırdı.”

‘SÖZ SAHİBİ ANNEMDİ’
“Evde annem söz sahibiydi. Bizim hep daha iyi şartlarda yaşamamız için okumamızı isterdi. Eğitim, yaşama açılan kapı demek. Ben eğitime çok önem verdim. Gençliğimde kaymakam ve belediye başkanları için konuşma metinleri yazardım. Bir süre sonra, ‘Onlar benim yazdıklarımı okuyorlar. Ben de okuyabilirim’ deyip, siyasete atıldım.”

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