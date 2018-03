Seehofer bu sefer öyle söylemedi!

ALMANYA İçişleri Bakanı ve hükümetin küçük ortağı CSU’nun lideri Horst Seehofer, bu kez dikkatli konuştu. Federal Meclis’te konuşan Seehofer, başka inanç ve görüşlere sahip insanlara karşı şiddete sıfır hoşgörü göstereceğini söyledi:

“Kimse mutlak bir güvenlik vadedemez. Ama vatandaşın güvenliğini sağlamak için her gün insan elinden gelen her şeyi yapmak zorundayız. Sınırların aşılmasına, kuralların tanınmasına ya da yasaların ihlaline karşı sıfır hoşgörü tanıyacağım. Sıfır hoşgörü benim için aynı zamanda farklı düşünenlere ve farklı inançlara karşı şiddet, kin ve husumet yayanlara karşı da geçerli. Güvenlik bir insan hakkı ve ben her gün bunun için çalışacağım. Güçlü bir devlet hukuk boşluğuna izin vermez. Vatandaşın güvenliği için güçlü bir devlete ihtiyacımız var.”

Toplumun bütünlüğünü güçlendirmek ve bölünmüşlüğün üstesinden gelmek için çalışacağını söyleyen Seehofer, güvenliğin yanında ikinci ana hedefinin göçü azaltmak, ilticası reddedilen ve tehlikeli mültecilerin hızla sınır dışı edilmesi olacağını belirtti.