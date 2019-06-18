Seehofer: Aşırı sağ hepimize saldırdı! Artık çok ciddiye almalıyız
Vali Lübcke cinayetiyle ilgili istihbarat başkanlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer “Saldırı sistemimize, devletimize ve hepimize yapılmıştır. Aşırı sağı çok ciddiye almalıyız” dedi. İstihbarat teşkilatı BfV Başkanı ise “12 bin 700 şiddete hazır aşırı sağcı var. Bunları 24 saat boyunca izlememiz mümkün değil” diyerek azılı ırkçı Stephan E.’nin izlenmediğini açıkladı.
ALMANYA Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Kassel Bölgesi Valisi Walter Lübcke'nin ırkçı bir suikaste kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine Federal İçişleri Bakanlığı'nda, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Asayiş Dairesi (KA) Başkanı Holger Münch ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Seehofer işlenen cinayeti sinsice olarak değerlendirdi ve katilin tek başına mı hareket ettiğinin henüz bilinmediğini söyledi.
AŞIRI SAĞI CİDDİYE ALMALIYIZ
Seehofer “Aşırı sağı çok ciddiye almalıyız. Saldırı hukuk devletine ve demokratik sisteme karşı yapılmıştır. Hepimize yönelik bir saldırı söz konusudur. Irkçı saldırılar yeni bir boyut kazandı” dedi.
BKA Başkanı Münch ise “Aşırı sağ terör, tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Sayıları da arttı” derken BfV Başkanı Haldenwang ise katil zanlısına ait bilgilerin eskiye dayandığını, son 10 yılda göz önünde olmadığını söyledi. Haldenwang “12 bin 700 şiddete hazır aşırı sağcı var. Bunların 24 saat izlenmesi mümkün değil. Zanlı, teşkilatımız tarafından izlenmiyordu. Uzun süredir göze çarpmayan birinin takip edilmemesi normal” dedi. İstihbarat başkanı, zanlının uluslararası örgütlerle bağlantısının olup olmadının kısa sürede açığa çıkarılacağını da söyledi.
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