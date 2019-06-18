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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
18.06.2019 - 15:24, Son Güncelleme:

Seehofer: Aşırı sağ hepimize saldırdı! Artık çok ciddiye almalıyız

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Seehofer: Aşırı sağ hepimize saldırdı! Artık çok ciddiye almalıyız

Vali Lübcke cinayetiyle ilgili istihbarat başkanlarıyla ortak basın toplantısı düzenleyen İçişleri Bakanı Horst Seehofer “Saldırı sistemimize, devletimize ve hepimize yapılmıştır. Aşırı sağı çok ciddiye almalıyız” dedi. İstihbarat teşkilatı BfV Başkanı ise “12 bin 700 şiddete hazır aşırı sağcı var. Bunları 24 saat boyunca izlememiz mümkün değil” diyerek azılı ırkçı Stephan E.’nin izlenmediğini açıkladı.

ALMANYA Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, Kassel Bölgesi Valisi Walter Lübcke'nin ırkçı bir suikaste kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine Federal İçişleri Bakanlığı'nda, Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV) Başkanı Thomas Haldenwang ve Federal Asayiş Dairesi (KA) Başkanı Holger Münch ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Seehofer işlenen cinayeti sinsice olarak değerlendirdi ve katilin tek başına mı hareket ettiğinin henüz bilinmediğini söyledi.

AŞIRI SAĞI CİDDİYE ALMALIYIZ
Seehofer “Aşırı sağı çok ciddiye almalıyız. Saldırı hukuk devletine ve demokratik sisteme karşı yapılmıştır. Hepimize yönelik bir saldırı söz konusudur. Irkçı saldırılar yeni bir boyut kazandı” dedi.
BKA Başkanı Münch ise “Aşırı sağ terör, tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Sayıları da arttı” derken BfV Başkanı Haldenwang ise katil zanlısına ait bilgilerin eskiye dayandığını, son 10 yılda göz önünde olmadığını söyledi. Haldenwang “12 bin 700 şiddete hazır aşırı sağcı var. Bunların 24 saat izlenmesi mümkün değil. Zanlı, teşkilatımız tarafından izlenmiyordu. Uzun süredir göze çarpmayan birinin takip edilmemesi normal” dedi. İstihbarat başkanı, zanlının uluslararası örgütlerle bağlantısının olup olmadının kısa sürede açığa çıkarılacağını da söyledi.

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