Seehofer, 3 Ekim’de Türkiye’ye gidiyor
Son zamanlarda Yunanistan adalarına artan mülteci göçü, Almanya’yı hareketlendirdi. Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer mülteci sorununu görüşmek üzere yanında Göç Dairesi yetkilileriyle birlikte 3 Ekim’de Türkiye’yi ziyaret edecek. Seehofer’in çantasında mültecilere yardım paketi de olacak.
BAKAN Seehofer, Türkiye’ye yeni bir mülteci akını karşısında, mültecilerin Türkiye’de kalmasını sağlamak için yardım olanaklarını da görüşecek. Yardım planlarının başında kışa dayanıklı mülteci kampları inşaası geliyor.
Seehofer, Türkiye’deki görüşmelerini tamamladıktan sonra Yunanistan’a geçecek.
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