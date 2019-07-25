Seçimlere iki ay kala yeni skandal
Avusturya’da erken genel seçimlere iki ay kala, mayıs ayında ortaya çıkan ‘İbiza’ skandalının bir benzeri daha yaşandı. Bu kez skandalın ucu eski Başbakan ve ÖVP Lideri Sebastian Kurz’a uzanıyor.
AVUSTURYA Falter dergisinin elindeki video görüntülerde, bir başbakanlık çalışanı sinirli şekilde bilgisayarların sabit disklerini yok ederken görülüyor. İlk başta sadece bir diski yok ettiği düşünülen çalışanın, aslında 5 diski yok ettiği belirlendi.
Başbakanlık çalışanının ayrıca diskleri Başbakanlıktaki uzmanlara değil, dışarıdan Reisswolf adlı şirkete yok ettirdiği, şirkete sahte bir isim ve adresle başvurduğu ortaya çıktı. Diskleri yok eden Reisswolf şirketi müdürü Schmedler, Falter dergisine verdiği demeçte, “Böyle bir şeye ilk kez tanık olduk. Kırılan disklerin arka arkaya üç kez kırılmasını istedi. Birincide kırılan diskleri yeniden bantın üzerine koydu. ‘Bir kez daha’ dedi. Ardından üçüncü kez kırdırdı” dedi.
Meclis’te temsil edilen partiler ise yok edilen disklerin içindeki bilgileri merak ediyor. Bu nedenle parlamentoya önerge vermeye hazırlanıyor.
OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Disklerin İbiza skandalının ortaya çıkmasından hemen sonra ve hükümetin düşmesinden önce yok edilmesi, İbiza skandalıyla bağlantılı olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.
Skandal ise tesadüfen ortaya çıktı. Başbakanlık çalışanı diskleri kıran şirkete 76.45 Euro açığı ödemedi. Şirket uyarı mektubu gönderdi. Ancak adres ve isim yanlış olduğu için mektup geri döndü. Fakat başbakanlık çalışanının verdiği telefon numarası doğru çıktı ve bunun üzerine olay kamuoyuna yansıdı. Şimdi savcılık devrede.
SEÇİMLER 29 EYLÜL’DE
‘İbiza’ skandalı, Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) kurduğu hükümetin çökmesine yol açtı. FPÖ Lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’yi zengin Rus rolündeki bir kadınla, partisine maddi destek karşılığı kamu ihaleleri pazarlığı yaptığını gösteren İbiza Adası’nda çekilmiş bir video ortaya çıktı. Strache istifa etmek zorunda kaldı. Başbakan Kurz, güvenoyu alamayınca hükümet devrildi. 29 Eylül’de yapılacak erken genel seçimlere kadar teknokratlardan oluşan geçici bir hükümet kuruldu.
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