Seçimlere iki ay kala yeni skandal

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSeçimlere iki ay kala yeni skandal
GeriAvrupa Seçimlere iki ay kala yeni skandal
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Celal ÖZCAN, BERLİN / Fotoğraf: dpa
25.07.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Seçimlere iki ay kala yeni skandal

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Seçimlere iki ay kala yeni skandal

Avusturya’da erken genel seçimlere iki ay kala, mayıs ayında ortaya çıkan ‘İbiza’ skandalının bir benzeri daha yaşandı. Bu kez skandalın ucu eski Başbakan ve ÖVP Lideri Sebastian Kurz’a uzanıyor.

AVUSTURYA Falter dergisinin elindeki video görüntülerde, bir başbakanlık çalışanı sinirli şekilde bilgisayarların sabit disklerini yok ederken görülüyor. İlk başta sadece bir diski yok ettiği düşünülen çalışanın, aslında 5 diski yok ettiği belirlendi.
Başbakanlık çalışanının ayrıca diskleri Başbakanlıktaki uzmanlara değil, dışarıdan Reisswolf adlı şirkete yok ettirdiği, şirkete sahte bir isim ve adresle başvurduğu ortaya çıktı. Diskleri yok eden Reisswolf şirketi müdürü Schmedler, Falter dergisine verdiği demeçte, “Böyle bir şeye ilk kez tanık olduk. Kırılan disklerin arka arkaya üç kez kırılmasını istedi. Birincide kırılan diskleri yeniden bantın üzerine koydu. ‘Bir kez daha’ dedi. Ardından üçüncü kez kırdırdı” dedi.
Meclis’te temsil edilen partiler ise yok edilen disklerin içindeki bilgileri merak ediyor. Bu nedenle parlamentoya önerge vermeye hazırlanıyor.

OLAY NASIL ORTAYA ÇIKTI?
Disklerin İbiza skandalının ortaya çıkmasından hemen sonra ve hükümetin düşmesinden önce yok edilmesi, İbiza skandalıyla bağlantılı olabileceği spekülasyonlarına yol açtı.
Skandal ise tesadüfen ortaya çıktı. Başbakanlık çalışanı diskleri kıran şirkete 76.45 Euro açığı ödemedi. Şirket uyarı mektubu gönderdi. Ancak adres ve isim yanlış olduğu için mektup geri döndü. Fakat başbakanlık çalışanının verdiği telefon numarası doğru çıktı ve bunun üzerine olay kamuoyuna yansıdı. Şimdi savcılık devrede.

SEÇİMLER 29 EYLÜL’DE
‘İbiza’ skandalı, Avusturya’da muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı Özgürlükler Partisi’nin (FPÖ) kurduğu hükümetin çökmesine yol açtı. FPÖ Lideri ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache’yi zengin Rus rolündeki bir kadınla, partisine maddi destek karşılığı kamu ihaleleri pazarlığı yaptığını gösteren İbiza Adası’nda çekilmiş bir video ortaya çıktı. Strache istifa etmek zorunda kaldı. Başbakan Kurz, güvenoyu alamayınca hükümet devrildi. 29 Eylül’de yapılacak erken genel seçimlere kadar teknokratlardan oluşan geçici bir hükümet kuruldu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Avrupa Haberleri

Sıradaki Haber
İlk hacı adayları Nürnberg’den uğurlandı
Seçimlere iki ay kala yeni skandal
3. nesil Maldini sahada!
Ringde ölümde yürek parçalayan detaylar... 'Çekil' diye yalvardı ama...