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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
19.08.2019 - 16:39, Son Güncelleme:

Seçime iki hafta kala kiracıya müjde: Yüzde 10’la sınırlandırıldı

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Seçime iki hafta kala kiracıya müjde: Yüzde 10’la sınırlandırıldı

Almanya’da hükümet ortakları CDU/CSU ve SPD, Saksonya ve Brandenburg Eyaletlerinde seçimlere iki hafta kala ülke gündeminden düşmeyen kira artışı ve yeni konut üretimi konularında anlaşmaya vardı. Kira artışlarını yüzde 10’la sınırlandıran tasarıya göre yüksek kira ödeyenler geçmişe dönük farkı ev sahibinden geri talep edebilecek. Komusyoncu payları yeniden düzenlenecek.

PAZAR akşamı geç saatlere kadar süren toplantıda hükümet ortakları, ülke gündeminden düşmeyen kira artışı ve konut alımı konusunda fikir birliğine vardı. 

Hükümet ortakları kira artışını önlemek için yeni yasa tasarısı hazırlayacak. Hazırlanacak tasarıda kira artışını önlemek için daha önce hayata geçirilen kararların 2025 yılına kadar uzatılması yer alacak. Konut sorunun yaşandığı bölgelerde kiraya yeni verilen konutların kira bedelleri bölgedeki ortalamanın yüzde 10’undan daha fazla olamayacak.

YÜKSEK KİRA ÖDEYENLER FARKI GERİ İSTEYEBİLECEK
Yaşadıkları mahallelerde semtin ortalama kirasının üzerinde kira bedeli ödeyenler, aradaki farkı geri talep edebilecekler. Geriye dönük fazla ödenen kira talebi 2.5 yıl ile sınırlandırıldı. SPD daha uzun süre getirilmesini isterken, CDU/CSU sürenin 2.5 yıl ile sınırlandırılmasında diretti. Tasarının bu yılın sonunda yasallaşması da karara bağlandı.

Seçime iki hafta kala kiracıya müjde: Yüzde 10’la sınırlandırıldı

KOMİSYONCU PAYLARINA DA DÜZENLEME
Hükümet ortakları artan konut fiyatları nedeniyle yüksek rakam tutan komisyoncu paylarına da yeni düzenleme getirilmesi konusunda anlaştı. Satışlarda tıpkı kiralamalarda olduğu gibi kim komisyoncuyu görevlendirirse komisyon ücretini de o ödeyecek. 2015 yılında çıkarılan yasaya göre ev kiralamalarda emlakçıyı kim görevlendirdiyse ücreti de o ödüyor. Aynı prensip satışlarda da geçerli olacak. Buna göre ev satışında emlakçıdan yardım talep etmeyen taraf, emlakçı ücretini de ödemek zorunda olmayacak. Yürürlükteki uygulamaya göre emlak satışlarında komisyoncu payı eyaletlere göre değişiyor. Kimi eyaletlerde alıcı ve satıcı yüzde 7 oranında komisyon ödüyor.

TEMEL EMEKLİLİK İKİ HAFTA SONRA
Kiralık konut yapımı için yeni arsalar üretilecek. Arsaların konut yapımına uygun hale getirilmesi için hükümet bütçeden 100 milyon Euro’luk bir pay ayıracak. Konut yapımını teşvik etmek için destekleyici programlar hayata geçirilecek. Enerji tasarrufu sağlayacak projelere daha büyük destekler sunulacak. Temel emeklilik ve iklim konularında ise taraflar tekrar masaya oturacak. Temel emeklilik konusunda Federal Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD) ile Başbakanlık Müsteşarı Helge Braun bir araya gelip ortak bir çalışma yapacak. İkilinin başkanlığında yapılacak çalışmanın iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

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