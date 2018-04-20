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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Deutsche Welle Türkçe / Fotoğraf: DHA
20.04.2018 - 10:01, Son Güncelleme:

‘Seçim kampanyası Almanya’ya taşınmasın’

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‘Seçim kampanyası Almanya’ya taşınmasın’

Yaklaşık 1 milyon 200 bin kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Almanya’da farklı görüşten siyasetçiler, Türkiye’deki erken seçim mücadelesinin Almanya’ya taşınmaması gerektiğini söyledi.

BAŞBAKAN Angela Merkel’in lideri olduğu Hıristiyan Demokrat Birlik’in (CDU) Genel Sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer, Türkiye’de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya’ya taşınmaması gerektiğini söyledi. Alman haber ajansı dpa’ya konuşan Kramp-Karrenbauer, “Türkiye’de yaklaşan seçimlerdeki mücadele, burada Almanya’da değil, orada yapılmalı” dedi. Kramp-Karrenbauer, “Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz” diye konuştu.

SPD: TÜRKİYE’DE YAPILSIN
Konuya ilişkin açıklama yapan Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka ise “Erdoğan seçim kampanyasını evinde yapmalı” dedi. 30’u aşkın gazetenin oluşturduğu Alman Yazı İşleri Ağı’na (RedaktionsNetzwerk Deutschland) bir mülakat veren Lischka, “Nihayetinde Türkiye’deki parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırmaya hizmet eden etkinliklere burada ihtiyaç yok” diye konuştu.

ÖZDEMİR: DÜZENLEMEYE İHTİYAÇ VAR
Yeşiller Partisi eski Eş Başkanı Cem Özdemir de hükümetin, eyalet ve yerel yönetimleri Türk siyasetçilerin seçim mitingleri düzenlemesine karar verme konusunda yalnız bırakmaması gerektiğini söyledi. Özdemir, “Ülke genelini kapsayan bir düzenlemeye ihtiyacımız var” diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Adalet ve Kalkınma Partisi’ne (AKP) yönelik bir konuşma yasağı getirilmesini reddeden Özdemir, böylesi bir yasağın, “Erdoğan’ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini” ifade etti.
Güney Almanya Radyo Televizyonu Kurumu’na (SWR) konuşan Özdemir, Alman hükümetinin seçimin ve seçim mücadelesinin tüm partilerin eşit fırsatlara sahip olduğu, adil bir biçimde geçmesini güvence altına alması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN TEPKİ GÖSTERMİŞTİ
16 Nisan 2017 tarihindeki anayasa referandumu öncesinde Türk hükümetinden çeşitli siyasetçiler Almanya’da seçim etkinliği düzenlemek istemiş ancak bu etkinlikler salon sahiplerinin bireysel kararıyla art arda iptal edilmişti. Alman hükümeti konuyla ilgili bağlayıcı karar almasa da konu, iki ülke arasında siyasi kriz unsuru hâline gelmişti. Erdoğan “Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil” demişti. Bu açıklamaya tepki gösteren Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ve Almanya Başbakanı Angela Merkel Nazi benzetmelerinin kabul edilemez olduğunu ifade etmişti.
Almanya’da erken seçimde oy kullanabilecek yaklaşık 1 milyon 200 bin kayıtlı seçmen bulunuyor.

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