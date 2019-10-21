Almanya’da başbakan adayına ölüm tehdidi: Seçimden çekil, yoksa öldürürüz
Almanya’nın Thüringen Eyaleti’nde 27 Ekim’de yapılacak seçim öncesi CDU’nun başbakan adayı Mike Mohring’i, aşırı sağcılar ölümle tehdit etti: “Seçim kampanyanı durdur, seçimden çekil yoksa öldürürüz...”
TEHDİT aldığını pazar akşamı katıldığı bir programda açıklayan Mike Mohring, şunları söyledi: “Bugün (pazar) saat 12.00’ye kadar seçim kampanyamı durdurmamı ve seçimlerden çekilmemi istediler. Bunu yapmazsam bana Köln Belediye Başkanı Henritte Reker’e yaptıklarının benzerini yapacakları tehdidinde bulundular. ‘Seçim kampanyanı durdur, yoksa öldürürüz’ diyorlar. Beni bıçaklamak veya arabamı havaya uçurmakla tehdit ediyorlar. Biz Almanya’da yaşıyoruz. Bu tür tehditlerden korkup çekilmek yerine yüzümüzü göstermemiz gerekir. Ben severek seçim çalışmalarımı yürütüyorum. Pazar günü de hedeflediğimiz gibi iktidarı seçimle devirmek için çalışıyoruz. Bölünmüş Thüringen’de yeniden birliği sağlamak istiyoruz.”
REKER ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Mohring, kendisine yöneltilen, “Sol Parti ile koalisyon ortaklığı yapacak mısınız” sorusuna ise “Hayır” cevabı verdi. Mohring, geçen ay da ölümle tehdit edilmişti.
Ekim 2015’te Köln seçimleri öncesinde bağımsız Köln Büyükşehir belediye başkan adayı olan Henritte Reker, aşırı sağcı bir kişi bıçaklı saldırısına uğramış, boynundan bıçaklanan politikacı ağır yaralanmıştı. Ölümden dönen Reker, yarıştan çekilmeyin sandıktan galip çıkmıştı.
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