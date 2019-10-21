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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
21.10.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Almanya’da başbakan adayına ölüm tehdidi: Seçimden çekil, yoksa öldürürüz

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Almanya’da başbakan adayına ölüm tehdidi: Seçimden çekil, yoksa öldürürüz

Almanya’nın Thüringen Eyaleti’nde 27 Ekim’de yapılacak seçim öncesi CDU’nun başbakan adayı Mike Mohring’i, aşırı sağcılar ölümle tehdit etti: “Seçim kampanyanı durdur, seçimden çekil yoksa öldürürüz...”

TEHDİT aldığını pazar akşamı katıldığı bir programda açıklayan Mike Mohring, şunları söyledi: “Bugün (pazar) saat 12.00’ye kadar seçim kampanyamı durdurmamı ve seçimlerden çekilmemi istediler. Bunu yapmazsam bana Köln Belediye Başkanı Henritte Reker’e yaptıklarının benzerini yapacakları tehdidinde bulundular. ‘Seçim kampanyanı durdur, yoksa öldürürüz’ diyorlar. Beni bıçaklamak veya arabamı havaya uçurmakla tehdit ediyorlar. Biz Almanya’da yaşıyoruz. Bu tür tehditlerden korkup çekilmek yerine yüzümüzü göstermemiz gerekir. Ben severek seçim çalışmalarımı yürütüyorum. Pazar günü de hedeflediğimiz gibi iktidarı seçimle devirmek için çalışıyoruz. Bölünmüş Thüringen’de yeniden birliği sağlamak istiyoruz.”

REKER ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ
Mohring, kendisine yöneltilen, “Sol Parti ile koalisyon ortaklığı yapacak mısınız” sorusuna ise “Hayır” cevabı verdi. Mohring, geçen ay da ölümle tehdit edilmişti.
Ekim 2015’te Köln seçimleri öncesinde bağımsız Köln Büyükşehir belediye başkan adayı olan Henritte Reker, aşırı sağcı bir kişi bıçaklı saldırısına uğramış, boynundan bıçaklanan politikacı ağır yaralanmıştı. Ölümden dönen Reker, yarıştan çekilmeyin sandıktan galip çıkmıştı.

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