Schwandorf’ta Freie Wahler’in Belediye Başkan adayı Ferdi Eraslan oldu
Almanya’nın Bavyera Eyaleti’nde 15 Mart’ta yapılacak belediye seçimlerinde yarışacak Schwandorf Freie Wahler’in (Özgür seçmen) Belediye Başkan adayı Ferdi Eraslan oldu.
ALMANYA’nın Bavyera Eyaleti’nde yapılacak belediye seçimleriyle ilgili çalışmalar devam ederken, partilerin belediye başkan adayları da belli olmaya başladı. Schwandorf Freie Wahler’in (Özgür seçmen) Belediye Başkan adayı Ferdi Eraslan oldu. 35 yaşında evli ve bir kız çocuğu olan Ferdi Eraslan, şehir parkları, buz pateni, aydınlatma, engelliler için daha fazla park yeri, bilgi panoları, geleceğe yönelik altyapı ve ekonomi gibi birçok vaatlerde bulundu.
Bilindiği gibi Schwandorf kentinde, aşırı sağcı Josef Seller’in kundaklama sonucu Can ailesinin 3 ferdiyle bir Alman feci şekilde can vermişti.
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