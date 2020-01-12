Schwandorf’ta Freie Wahler’in Belediye Başkan adayı Ferdi Eraslan oldu

ALMANYA’nın Bavyera Eyaleti’nde yapılacak belediye seçimleriyle ilgili çalışmalar devam ederken, partilerin belediye başkan adayları da belli olmaya başladı. Schwandorf Freie Wahler’in (Özgür seçmen) Belediye Başkan adayı Ferdi Eraslan oldu. 35 yaşında evli ve bir kız çocuğu olan Ferdi Eraslan, şehir parkları, buz pateni, aydınlatma, engelliler için daha fazla park yeri, bilgi panoları, geleceğe yönelik altyapı ve ekonomi gibi birçok vaatlerde bulundu.

Bilindiği gibi Schwandorf kentinde, aşırı sağcı Josef Seller’in kundaklama sonucu Can ailesinin 3 ferdiyle bir Alman feci şekilde can vermişti.