Schwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak
17 Aralık 1988’de Almanya’nın Schwandorf kentinde aşırı sağcı Josef Seller’in kundakladığı evde hayatını kaybeden Fatma-Osman Can çifti, oğulları Mehmet Can ve Alman Jurgen Hubner için bir anma töreni düzenlenecek.
31 yıl önce ‘Almanya’da ilk kundaklama olayı’ olarak kayıtlara geçen Schwandorf kurbanları için saat 17.00’de olayın yaşandığı ‘Habermeier Haus’ adlı binanın önünde saygı duruşu yapılacak. Törene, Nurnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de katılacak. Anma programında Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller bir konuşma yapacak, ardından Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz konuşacak. Dekan ve papaz Hans Amman ile Arne Langbein ve imam Yaşar Yıldız dualar edecek. Son olarak, duvardaki şild ile mermer anıta çiçekler konulacak. Konuşmaları öğretmen Hülya Ertürk tercüme edecek.
Tören sonrası Can Ailesi’nin hayattaki kızları Leyla Kellecioğlu evinde bir mevlid okutacak.
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