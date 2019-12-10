Schwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak

31 yıl önce ‘Almanya’da ilk kundaklama olayı’ olarak kayıtlara geçen Schwandorf kurbanları için saat 17.00’de olayın yaşandığı ‘Habermeier Haus’ adlı binanın önünde saygı duruşu yapılacak. Törene, Nurnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de katılacak. Anma programında Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller bir konuşma yapacak, ardından Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz konuşacak. Dekan ve papaz Hans Amman ile Arne Langbein ve imam Yaşar Yıldız dualar edecek. Son olarak, duvardaki şild ile mermer anıta çiçekler konulacak. Konuşmaları öğretmen Hülya Ertürk tercüme edecek.

Tören sonrası Can Ailesi’nin hayattaki kızları Leyla Kellecioğlu evinde bir mevlid okutacak.