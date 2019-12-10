MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriSchwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak
GeriAvrupa Schwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
10.12.2019 - 11:54, Son Güncelleme:

Schwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Schwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak

17 Aralık 1988’de Almanya’nın Schwandorf kentinde aşırı sağcı Josef Seller’in kundakladığı evde hayatını kaybeden Fatma-Osman Can çifti, oğulları Mehmet Can ve Alman Jurgen Hubner için bir anma töreni düzenlenecek.

31 yıl önce ‘Almanya’da ilk kundaklama olayı’ olarak kayıtlara geçen Schwandorf kurbanları için saat 17.00’de olayın yaşandığı ‘Habermeier Haus’ adlı binanın önünde saygı duruşu yapılacak. Törene, Nurnberg Başkonsolosu Serdar Deniz de katılacak. Anma programında Schwandorf Belediye Başkanı Andreas Feller bir konuşma yapacak, ardından Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz konuşacak. Dekan ve papaz Hans Amman ile Arne Langbein ve imam Yaşar Yıldız dualar edecek. Son olarak, duvardaki şild ile mermer anıta çiçekler konulacak. Konuşmaları öğretmen Hülya Ertürk tercüme edecek.

Schwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak
Tören sonrası Can Ailesi’nin hayattaki kızları Leyla Kellecioğlu evinde bir mevlid okutacak.

Schwandorf kurbanları 17 Aralık’ta anılacak

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle