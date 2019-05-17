Schwabach’ta Yunus Emre, Brahms, Dede Efendi ve Türk yemekleri eşliğinde müzik ziyafeti
Kemer’in kardeş kenti Schwabach’ta Türk mutfağının lezzetli yiyeceklerinin ikram edildiği konser veren Yudum Çetiner, Hazar Birkan ve Selen Şekercioğlu, Yunus Emre, Johannes Brahms ve İsmail Dede Efendi’nin eserlerinin de yer aldığı bir müzik ziyafetine imza attı.
ALMANYA’nın altın kenti olarak bilinen Schwabach’ta Kültür Dairesi ile başkanlığını Federal Liyakat Madalyalı Ayşe Bayık’ın yaptığı Kemer-Schwabach Kardeş Şehir Komitesi tarafından hayata geçirilen geleneksel konser, büyük ilgi gördü. Konserde sahneye çıkan Türk müzisyenler piyanoda Yudum Çetiner, flütte Hazar Birkan ve viyonselde Selen Şekercioğlu, Johannes Brahms’tan İsmail Dede Efendi’ye kadar birçok eseri seslendirdi. Türk müzisyenler özellikle Yunus Emre’nin ‘Gel Gör Beni’ adlı eseri ile ‘Sarı Gelin’ ve ‘Yine Bir Gülnihal’ adlı parçalarla dinleyenleri kendilerine hayran bıraktı.
Bürgerhaus salonundaki konseri Nürnberg Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, Schwabach Belediye Başkan Yardımcısı Rosy Stengel, Ayşe Bıyık, Hahe Hofker ile çok sayıda Alman ve Türk dinleyici izledi.
Kemer’in de tanıtıldığı konsere katılanlara Türk mutfağının lezzetli yiyecekleri ikam edildi.
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