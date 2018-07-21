Schwabach’ta ‘Kemer Fotoğraf Sergisi’ açıldı
Almanya’nın Nürnberg kenti yakınlarındaki Schwabach ile Kemer’in kardeşliği, mart ayında düzenlenen konserin ardından bu kez Schwabach’taki ‘Kemer Fotoğraf Sergisi’yle kutlandı.
HEYKELTRAŞ Feryal Taneri ve fotoğraf sanatçısı Ali Adamoğlu’nun eserleri ‘Schwabach Das Cafe’de sergilendi. Sergi açılışında Nürnberg Konsolosu Gürol Baş, Kemer eski Belediye Başkan Hasan Şeker, Kemer Belediyesi adına Kemal Yüksel, Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Tamer Mutlu, Özel Kalem Müdürü Abdulkadir Erdoğan’la çok sayıda Türk ve Alman davetli hazır bulundu.
Kemer Eski Belediye Başkanı Hasan Şeker ile Schwabach Belediye Başkanı Mattias Thürauf, birlikte bir süre sohbet etti. Başkan Thürauf’a bir plaket veren Kemer Belediyesi heyeti, serginin ardından protestan kilisesinde verilen bir konsere katıldı.
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