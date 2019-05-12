Schumacher’in hayatı belgesel oluyor
Formula 1’in 7 kez dünya şampiyonu olan efsane pilotu Michael Schumacher’in hayatı belgesel oluyor.
FERRARI’nin efsane pilotu olarak da adlandırılan Michael Schumacher 5.5 yıl önce Fransa Alpleri’nde ağır bir kayak kazası geçirdi. Bitkisel hayata girdi. Halen özel tedavi gören Schumacher’in şimdiki durumunu ailesinden başka kimse bilmiyor. Şimdi ailesi onun hayatını anlatan bir begesel hazırlıyor. ‘Schumacher’ adını taşıyan belgeselde şimdiye kadar bilinmeyen özel arşiv görüntüler de sahneye gelecek. Belgesel, Schumacher’in kariyeri yanında özel yaşamından da kesitler sunacak.
KARISI, KIZI VE OĞLUNDAN ÖZEL ANILAR
2000-2004 yıllarında Ferrari ile 5 kez üst üste dünya şampiyonu olan Schumacher’i anlatacak belgesel 5 Aralık’ta Almanya ve İsviçre’deki sinemalarda vizyona girecek. Belgeselde karısı Corinna ilk kez Schumacher’le birlikte yaşamları üzerine çok özel anıları anlatıyor. Oğlu Mick ve kızı Gina da babaları hakkında konuşuyor.
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