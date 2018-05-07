‘Schröder reform yapmasaydı, Merkel kaybederdi’
Almanya’da en popüler Dışişleri Bakanı olarak bilinen Joschka Fischer, Başbakan Angela Merkel’in ilk seçildiği zaman çok şanslı olduğunu söyledi.
GERHARD Schröder’in yedi yıl boyunca Dışişleri Bakanlığı yapan Joschka Fischer, Stern dergisine konuştu. O dönem siyasette çok aptalca şeylerle uğraşmak zorunda kaldığını belirten Fischer, Angela Merkel’in de Schröder sayesinde başbakanlık koltuğuna oturduğunu söyledi.
Yeşiller ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon ortaklığında Başbakan Gerhard Schröder’in yaptığı reformlar nedeniyle Merkel’in şanslı olduğunu belirten Fischer, “İnanılmaz derecede şanslıydı. Schröder gerekli reformları yaptı. Yaptığı reformlardan dolayı seçimleri kaybetti. Reformları yapmasaydı tekrar seçilirdi. O dönemde Yeşiller de SPD’nin kaybını telafi edecek durumda değildi” diye konuştu.
SPOR AYAKKABILARLA YEMİN ETMİŞTİ
Fischer, hayata dair birçok tecrübeyi ise Hessen Eyaleti’nde taksicilik yaptığı dönemde öğrendiğini kaydetti. Hessen Eyalet Meclis’inde bakan olarak ayağında spor ayakkabıyla yemin eden Fischer, “Ayakkabılarınız çok parlıyordu. O gün sildiniz mi onları” sorusuna, “Ayakkabılar kartondan yeni çıkmıştı” cevabını verdi.
Ailesi Macaristan kökenli olan Fischer, 1954 Dünya Kupası finalinde babasının Macaristan’ı tuttuğunu ve Almanya’nın üçüncü golü atmasından sonra babasının gözlerinden yaşlar aktığını söyledi. Şimdilerde 70 yaşında olan Fischer, hayatı boyunca yaptıklarının kendi istekleri olduğunu söyleyerek, yaşadıklarından pişman olmadığı mesajını verdi.
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