Schröder Kim: Biz ölsek de aşkımız hiç ölmeyecek
Geçen yıl Almanya eski başbakanı Gerhard Schröder’le (74) hayatını birleştiren Güney Koreli Soyeon Schröder Kim (48), aşklarının ölümden sonra da devam edeceğini söyledi.
ALMANYA eski başbakanlarından Gerhard Schröder, geçen yıl evlendiği Güney Koreli Soyeon Kim ile artık kamuoyu önünde sarmaş dolaş fotoğraflar veriyor. Soyeon Kim, Schröder’le evlilikleri ve ilişkileri üzerine samimi açıklamalarda bulundu. Soyeon Kim, “Birlikte golf oynuyoruz. Bu bizim ilişkimizi daha da güçlendiriyor. Sohbetli uzun bir gezintiye çıkar gibi, ama bunu topla yapıyoruz. Ömrümüzün sonuna kadar birlikte yaşamak istiyoruz. Aşkımız ölümden sonra da sürecek” dedi.
KOCAM İÇECEĞE BENİM İSMİMİ VERDİ
Kocasıyla restoranda bile Soyeon Şampanyası içtiklerini anlatan Kim, “Nedir bu şampanya” sorusunu, “Ben ve kocam devamlı limonlu su içiyoruz. Restoranda bile bir şişe su bir tane de limon ısmarlıyoruz. Ben taze limonu dilip suyun içine koyuyorum. Kocam bu içeceğe benim adımı verdi” diye cevapladı.
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