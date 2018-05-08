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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: İHA-GettyImages
08.05.2018 - 16:48, Son Güncelleme:

Schröden 5’inci evliliğini Güney Koreli sevgilisiyle yaptı

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Schröden 5’inci evliliğini Güney Koreli sevgilisiyle yaptı

Almanya eski şansölyesi Gerhard Schröder, beşinci kez evlendi. Schröder, “Sonbaharda düğün var” demişti ama Koreli sevgilisiyle gizlice nikah kıydığı anlaşıldı.

BİR süredir 48 yaşındaki Güney Koreli Soyeon Kim’le aşk yaşayan eski şansölye Gerhard Schröder (74), beşinci kez nikah masasına oturdu ve “Evet” dedi. Schröder sonbaharda evleneceğini duyurmuştu. 

Ama Bild Gazetesi’nin haberine göre çift, ekim ayında Berlin’in tarihi lüks oteli Adlon’da düğün yapacak. Schröder, Almanya’da Alman dili ve edebiyatı mezunu Güney Koreli Soyeon Kim’i uluslararası menajerler toplantısında tanımıştı. Tercüman olarak çalışan Soyeon Kim’le olan ilişkisi sonucu Schröder’in gazeteci eşi Doris Schröder Köpf eşinden ayrılmıştı.

Schröden 5’inci evliliğini Güney Koreli sevgilisiyle yaptı
Gerhard Schröder ile dördüncü eşi Doris Schröder Köpf

İkili zamanlarının bir bölümünü Almanya’a bir bölümünü de Güney Kore’de geçirecek. Schröder Kim’i Güney Kore’de bir toplantıda kendisine tercümanlık yaparken tanımıştı. Schröder ile yeni eşinin ilişkisi geçen yıl sonbaharda ortaya çıkmıştı. Schröder’in dördüncü eşi Doris Schröder Köpf ile boşanmasında da Kim’in etkili olduğu sanılıyor.

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