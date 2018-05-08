Schröden 5’inci evliliğini Güney Koreli sevgilisiyle yaptı
Almanya eski şansölyesi Gerhard Schröder, beşinci kez evlendi. Schröder, “Sonbaharda düğün var” demişti ama Koreli sevgilisiyle gizlice nikah kıydığı anlaşıldı.
BİR süredir 48 yaşındaki Güney Koreli Soyeon Kim’le aşk yaşayan eski şansölye Gerhard Schröder (74), beşinci kez nikah masasına oturdu ve “Evet” dedi. Schröder sonbaharda evleneceğini duyurmuştu.
Ama Bild Gazetesi’nin haberine göre çift, ekim ayında Berlin’in tarihi lüks oteli Adlon’da düğün yapacak. Schröder, Almanya’da Alman dili ve edebiyatı mezunu Güney Koreli Soyeon Kim’i uluslararası menajerler toplantısında tanımıştı. Tercüman olarak çalışan Soyeon Kim’le olan ilişkisi sonucu Schröder’in gazeteci eşi Doris Schröder Köpf eşinden ayrılmıştı.
Gerhard Schröder ile dördüncü eşi Doris Schröder Köpf
İkili zamanlarının bir bölümünü Almanya’a bir bölümünü de Güney Kore’de geçirecek. Schröder Kim’i Güney Kore’de bir toplantıda kendisine tercümanlık yaparken tanımıştı. Schröder ile yeni eşinin ilişkisi geçen yıl sonbaharda ortaya çıkmıştı. Schröder’in dördüncü eşi Doris Schröder Köpf ile boşanmasında da Kim’in etkili olduğu sanılıyor.
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