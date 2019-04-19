Scholz: Almanya ekonomisi durgunluktan uzak
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, küresel ekonomik yavaşlamanın politik sebelerine dikkati çekerek büyüme dönemindeki Almanya ekonomisinin durgunluktan uzak olduğunu söyledi.
BBC’ye konuşan Scholz, “Eğer yeterince küresel bir ekonomiye sahipseniz ve ithalat, ihracat hacimleriniz büyükse, küresel ekonomide görülen tüm dalgalanmalardan etkilenirsiniz. Küresel ekonomide görülen yavaşlamanın sebeplerinin genellikle politik olduğunu biliyoruz” dedi.
YENİ BORÇLANMA OLMAYACAK
Scholz, ekonominin bir hafif büyüme döneminde olduğunu da belirterek Almanya’nın durgunluktan uzak olduğunu söyledi.
Almanya hükümetinin borçlanmama kararını yerinde bulduğunu söyleyen Scholz, ülkenin yeteri kadar borcu olduğunu ve kamu borçlanmasını yükseltmeme kuralının uygulanmaya devam edeceğini söyledi.
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