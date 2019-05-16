Schengen’de dağı aşamadık
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Brüksel yolcusu mu? Merkel’in Avrupa üzerine sözleri, “AB’nin başbakan koltuğu olarak nitelenen Komisyon Başkanlığına hazırlanıyor” spekülasyonlarını yeniden ateşledi.
BAŞBAKAN Merkel, Brexit, mülteci ve Euro krizi gibi Avrupa’nın yaşadığı krizler üzerine Alman ‘Süddeutsche Zeitung’ gazetesine verdiği mülakatta, şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla Avrupa’nın geleceği için mücadele edeceğini vurguladı. Merkel, “Ben de dahil birçok insan Avrupa’nın geleceği konusunda endişe taşıyor. Bu gelişme, diğerleriyle birlikte bende Avrupa’nın geleceği mücadelesinde artan sorumluluk hissini çok daha yükseltiyor” dedi. Merkel’in bu sözleri, AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in başlattığı, “Merkel Komisyon Başkanlığına hazırlanıyor” tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Merkel’in başbakan olarak görevini bıraktıktan sonra Avrupa’da rol alabileceğini belirten Juncker, “Ben Angela Merkel’in ortadan kaybolup gideceğini hiç düşünemiyorum” demişti.
‘DEĞİŞİMLERE HAZIR OLMALIYIZ’
Başbakan Merkel, gelecek hafta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Avrupa muhafazakar partilerinin (EVP) liste başı adayı Manfred Weber’in AB Komisyon Başkanlığına adaylığı konusunda da açık kapı bıraktı: “Ben onun Komisyon Başkanı olmasına destek veriyorum. Ama bu, başka görevler için Almanya’nın daha başka çok iyi şahsiyetleri bulunduğu gerçeğini de dışlamıyor.”
Merkel, Brexit, mülteci ve Euro krizlerinden ne ders çıkardığı sorusuna verdiği cevapta, Almanya’nın değişimlere hep hazır olması gerektiğini vurguladı: “Euro konusunda şimdi çok daha iyi bir yerdeyiz. Ancak Schengen konusunda henüz dağı aşamadık. Mülteci ve Euro krizinde farklı hareket etseydik, bugünkü sonuçlardan çok daha kötü sonuçlara ulaşırdık.”
TÜRKİYE İLE ÖZEL İLİŞKİ
Başbakan Merkel, söyleşide Türkiye’nin Avrupa için önemini de vurguladı: “Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği konusunda müzakerelerin ucu açık yürüyor. Ben bizim için çok önemli olan bu ülkeyle özel ilişkilerden yana olduğumu söyledim. Siyasi değerler anlayışı konusunda bir çok noktada ayrılıyoruz. Ama ortak çıkarlarımız var. Suriye’yi, terörle mücadeleyi düşünün. Dış politika her zaman değerler ve çıkarların karışımından oluşur. Burada doğru bir dengeyi bulmak gerekir.”
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