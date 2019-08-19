Schalke'nin 100. futbolcusu oldu
BUNDESLIGA'da 2019-2020 Sezonu'nun ilk haftasında sahaya çıkan 18 yaşındaki Münir Levent Ceylan, kulübü Schalke'nin tarihine adını yazdırdı.
Genç futbolcu Schalke'nin deplasmanda Mönchengladbcah ile karşı karşıya geldiği maçın son bölümünde oyuna girdi. Dakikalar 90+3'ü gösterdiğinde Münir Levent Mercan, Harit'in yerine oyuna girdi. Böylece Bundesliga tarihinde 20 yaşına doldurmadan Schalke forması giyen 100. futbolcu oldu. Schalke kulübü, Bundesliga tarihinde en çok 20 yaşını doldurmadan futbolcu oynatan kulüp. 100 futbolcuyla ilk sırada yer alan Schalke'yi 77 futbolcuyla Frankfurt, 73 futbolcuyla da Bayern Münih takip ediyor.
Schalke 0-0 berabere biten maçtan bir puan çıkardı.
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