Schalke 6 ay önce sattı, geri almak istiyor
Bundesliga ekiplerinden Schalke, 6 ay önce sattığı Bernard Tekpetey'i geri almak istiyor.
Bundesliga'da kötü bir ilk yarıyı geride bırakan ve özellikle gol yollarında büyük sorun yaşayan Schalke, eski oyuncusunu almak istiyor.
Schalke, sezon başında Bundesliga 2 ekiplerinden Paderborn'a 150 bin euroya sattığı 21 yaşındaki hücum oyuncusu Bernard Tekpetey'i istedi.
Alman basınında yer alan haberde, Schalke'nin Paderborn'a 21 yaşındaki oyuncu için teklif yaptığı belirtildi. Paderborn, 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan Tekpetey'i bırakmak istemezken, genç oyuncudan da kısa bir açıklama geldi.
Tekpetey Alman basınında yer alan iddialara ''Paderborn'da mutluyum ama her şeyin mümkün olduğunu da biliyorum'' dedi.
Bernard Tekpetey bu sezon Paderborn formasıyla çıktığı 17 maçta 7 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
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