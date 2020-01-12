Schaeuble: ‘Politikacılar tehlikede olduklarını biliyor’

FEDERAL İçişleri Bakanı Horst Seehofer, FDP Meclis Grubu’nun sunduğu soru önergesini yanıtlarken, saldırıların büyük bölümünün aşırı sağ çevrelerden geldiğini açıkladı. Bakanlığın verdiği yanıtta, bir önceki yıla göre saldırılarda geçen yıl ciddi artış olduğu yer aldı. En çok saldırı, Thüringen, Aşağı Saksonya ve Baden Württemberg eyaletlerinde yaşandı. 2018’de Thüringen’de 43 yerel politikacıya saldırı kayıtlara geçerken, bu sayı 2019’da 101’e çıktı. İki yıl önce Aşağı Saksonya Eyaleti’nde politikacılara 108 saldırı gerçekleşirken, bu rakam geçen yıl 167’ye yükseldi. Aynı şekilde Baden Württemberg’de de yerel politikacılar saldırıların hedefi oldu. Eyalette geçen yıl 104 kez siyasetçiler hedef alındı. Bu rakam 2018’de 81 olarak kayıtlara geçmişti. Federal İçişleri Bakanı Horst Seehofer, saldırılarla ilgili, “Federal hükümet yerel siyasetçilere gerek internet üzerinden gerekse de somut olarak yapılan saldırıları dikkatlice izliyor” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI SİLAH İSTEDİ

Kuzey Ren Vestfalya (KRV) sınırları içinde kalan 37 bin nüfuslu Kamp Lintfort Belediye Başkanı Christoph Landscheidt de sık sık neonazilerden tehdit alan yerel siyasetçilerden biri. Tehditlerden bıkan ve korkan Landscheidt, son çare olarak silah taşıma ruhsatı talebinde bulundu. Ancak Eyalet İçişleri Bakanlığı bu talebi reddetti. Landscheidt de bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Başkanın silah talebini bahane eden aşırı sağcılar, cumartesi günü beldede protesto eylemi düzenledi. 30 aşırı sağcının katıldığı eylemi engellemek için bu kez bin kadar aşırı sağ karşıtı belde sakini yürüyüş düzenledi. İki grubun karşı karşıya gelmemesi için yaklaşık 200 polis görevlendirildi. Landscheidt ise kendisine yönelik saldırı ihtimaline karşı eylemlerin düzenlendiği gün kalmayı tercih etti. Düsseldorf Eyalet Mahkemesi, Başkan Landscheidt’in silah talebine ilişkin kararı 21 Ocak’ta verecek.

SCHAEUBLE: POLİS GEREĞİNİ YAPIYOR

Yerel ve federal düzeyde politika yapan siyasetçilere yönelik tehditler ve saldırılarla ilgili bir soruyu cevaplandıran Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schaeuble, polisin gerekli tedbirleri aldığını söyledi: “Federal ve eyalette görevli polisler herkesi korumak için gereğini yapıyor. Beni 30 yıldır polis koruyor. Politikacılara saldıran ruh hastaları hiçbir siyasi parti mensubu bile değil. Bunların da az tehlikeli olduğu söylenemez. Politikacılar tehlikede olduklarını biliyorlar. Avustralya’daki itfaiye görevlilerinin işi şu sıralar bizim Berlin’deki milletvekillerinin işinden daha riskli. Ayrıca sadece politikacılar eğil, tüm yurttaşların devletten koruma talep etme hakkı var.”

12 Ekim 1990’da seçim kampanyası yaptığı sırada bir kişinin saldırısına uğrayan Schaeuble, o günden beri tekerlekli sandalyeye bağlı olarak yaşamını sürdürüyor.

‘NE GEREKİYORSA ONU YAPIYORUM’

Aşırı sağcı AfD, 2017’de yapılan seçimlerde ilk kez Federal Meclis’e girdi. AfD’li milletvekilleri neredeyse iki yıldır meclisteki her oturumda diğer partilere mensup milletvekilleriyle tartışıyor ve çoğu zaman da hakaret ediyorlar. Bu konuda ne yaptığı yönünde sorulan bir soruya Schaeuble, “Ne gerekiyorsa onu yaptım ve yapıyorum. Ben oturum sırasında bir milletvekiline para cezası veren ilk ve tek Federal Meclis Başkanı’yım” cevabını verdi. (Meclis’te başbakan için güvenoyu oylaması yapıldığı sırada AfD’li milletvekili Petr Bysttron, oy pusulasını sosyal medya hesabı Twitter’den paylaştığı için bin Euro para cezasına çarptırılmıştı.’