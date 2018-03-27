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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA
27.03.2018 - 10:21, Son Güncelleme:

‘Sayı azaldı, sığınmacı merkezini kapatıyoruz’

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‘Sayı azaldı, sığınmacı merkezini kapatıyoruz’

Belçika Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, Belçika’nın Limburg bölgesinde bulunan üç sığınmacı merkezini kapatma kararı aldıklarını açıkladı.

Bakan Francken, Flamanca resmi yayın yapan VTM televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkeye gelen sığınmacı sayısının azıldığını ve bu nedenle bazı sığınmacı merkezlerinin kapatılacağını söyledi. Francken, “Ülkeye gelen sığınmacı sayısı sabitlendi ve azaldı. Bu nedenle yakın gelecekte sığınmacılar için açılan üç merkez kapatılacak” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 60 sığınmacı merkezinin bulunduğu Belçika’ya, 2017 yılında bin 309 sığınmacının geldiği belirtiliyor.

SÖZLEŞME, SIĞINMACI SAYISINI DÜŞÜRDÜ
Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye arasında 18 Mart 2016 tarihinde imzalanan sığınmacı mutabakatının ise kıtaya gelen sığınmacı sayısında ciddi düşüşe yol açtığı belirtildi.
Resmi verilere göre, 2015 yılında Yunanistan’a giren düzensiz göçmen ve sığınmacı sayısı 853 binin üzerindeyken, 2017 sonlarında bu rakam yüzde 98’lik düşüşle 20 bin 364’e kadar geriledi.
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayımladığı verilere göre de 2017’de AB ülkelerine iltica başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki yıla göre yarı yarıya azaldı. Sığınmacı mutabakatı öncesinde AB’ye 2015 yılında 1 milyon 257 bin 610, 2016’da 1 milyon 206 bin 120 kişi iltica başvurusu yaparken, bu rakam mutabakatın olumlu etkileri sayesinde 2017 yılında 650 bine geriledi.

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