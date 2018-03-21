Savcıya göre ‘şok edici’ ama yargılanmayacaklar

SAVCILIKTAN yapılan açıklamada, PEGIDA üyelerinin, ‘sarf ettiği sözlerin ne kadar şok edici olsa da bir gruba yönelik hakaret ya da ayrımcılık içermediği’ gerekçesiyle yargılanmayacağı belirtildi.

Enschede kentinde yaklaşık iki hafta önce, İslam ve göçmen karşıtı PEGIDA hareketi üyeleri, cami yapılması planlanan alanın üzerine 23 haç dikerek mezarlık görüntüsü vermişti.

PEGIDA üyeleri, dört ay önce, aynı cami alanına kurdukları kiliseyi temsil eden çadırın önüne yerleştirdikleri tahtadan haç işaretine domuz kanı sürmüştü.



Benzeri bir saldırı Almanya’nın Ragensburg kentinde de yapılmıştı. DİTİB’in üzerinde cami inşaatına başladığı arsaya 26 haç dikilmişti. Haçların üzerine de Brüksel’deki terör saldırısında katledilenlerin isimleri yazılmıştı.