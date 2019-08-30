Savcının istediği cezalar belli oldu
Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) sınırları arasında kalan Lüdge’deki kamp alanında yıllarca kendilerine emanet edilen küçük çocuklara cinsel saldırıda bulunan iki zanlının yargılanmasında sona gelindi. Detmold Ceza Mahkemesi’nde görülen davada sanıklar Andreas V. 300, Mario S. de 160 kez suç işlemekle suçlanıyor.
SAVCI, daha ilkokul çağında bile olmayan küçük çocuklara yüzlerce kez cinsel saldırıda bulunan ve bu saldırı sırasında çektikleri görüntüleri internet üzerinden satan Andreas V.’ye 14, Mario S.’ye ise 12 yıl hapis cezası istedi. İki sanığın avukatları ise bugünkü duruşmada savunmalarını tamamladı.
Davanın son duruşması 5 Eylül’de yapılacak. Hâkim, perşembe günü sanıklarla ilgili kararını açıklayacak. Bilirkişi her iki sanığın da cezai ehliyeti bulunduğu yönünde daha önce mahkemeye rapor sunmuştu. Savunma avukatlarının itiraz etmediği bilirkişi raporunda iki sanığın da küçük çocuklara yönelik derin suç işleme eğilimine sahip olduğu yer almıştı.
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