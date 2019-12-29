Savcı yazıyı görünce duygulandı, Belçika polisi harekete geçti

BABASI rahatsızlandığı için acilen Belçika’dan Türkiye’ye giden Cemil Güneş’in Belçika’daki evi kimliği belirsiz kişiler tarafından soyuldu. Türkiye’de olan gurbetçiye evinin soyulduğu polis tarafından telefonla bildirdi. Güneş’in yapacağı bir şey olmadığından dolayı polisler gereken incelemeleri yapıp olay yerinden ayrıldı. Belçika polisi, içinde bir miktar paranın bulunduğu kumbara üzerindeki yazıyı görünce araştırma yaptı. Türkçe kumbarın üzerinde ‘Türkiye sokak hayvanları için’ yazısını tercüme eden polisler durumu savcılığa bildirdi. Bunun üzerine Belçika savcısı yapılan hareket karşısında duygulanarak olayı gerçekleştiren şahısların bulunması için özel bir ekip görevlendirdi. Belçika polisi durumu bildirince Cemil Güneş duygulandı. ‘HIRSIZLARIN HEDEFİ OLUYOR’

Konuyla ilgili açıklama yapan Cemil Güneş, “Biliyorsunuz biz gurbetçiler genelikle 7. aydan itibaren Türkiye’ye tatil ve memleket hasreti gidermek için gidiyoruz. Ben de birkaç ay önce gittim, sonra geri geldim. Avrupa’da birçok yerde gurbetçi vatandaşlarımızın evleri, işyerleri, marketleri o dönemlerde maalesef hırsızların hedefi oluyor. Biz bunlara alıştık artık. Geçtiğimiz günlerde babamın rahatsızlığı için Türkiye’ye gitmek zorunda kaldım. Pazar günü evime kimliği belirsiz kişiler tarafından girilmiş. Benim bundan gelen telefona kadar haberim olmadı” dedi.

‘ŞOK OLDUM’

Gurbeçi Güneş, “Polis beni aradı, evimin soyulduğunu söyledi. Ben de Türkiye’de olduğumu belirttim. Döndüğümde ifade vermek için beklediklerini söylediler. Sonra beni tekrar aradılar ve hırsızların bulunması için savcılık tarafından özel bir ekip görevlendirildiğini söylediler. Ben şok oldum, sebebini sorduğumda, evde bulunan kumbara içindeki köpeklere yardım için toplanan para olduğunu söylediler. Şimdi özel ekip, Türkiye’deki sahipsiz hayvanlara harcamak üzere toplanan parayı alan hırsızların bulunması için çalışmalarını sürdürüyor” ifadesini kullandı.

‘TEK SEVİNDİĞİN SAVCININ DUYGULANMASI’

Güneş, “Ben yıllardır gurbetteyim, evde bulunan kumbaraya her gün belirli miktarda para atıyorum ve o parayı bozdurup Türkiye’de sahipsiz hayvanlara yardımcı oluyorum. Benim hayvanlara karşı sevgim çocukluğumdan geliyor. Tabii ki Türkiye devletinin buna ihtiyacı yok, ama her şeyi devletten beklememek lazım. Memleketimizde hayvanlar için gerçekten çok güzel barınaklar yapılmış, bunları Avrupa’da görmek neredeyse imkansız. Beni tek sevindiren tarafı Belçikalı savcının köpekler için toplanan parayı görünce duygulanması ve özel ekip görevlendirmesi oldu. Bu mevzu Belçika’da basında yankı buldu. Bu zamana kadar çok evimiz, iş yerimiz soyuldu, polis hiç bu kadar üzerinde durmamıştı” diye konuştu.