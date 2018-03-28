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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
28.03.2018 - 10:34, Son Güncelleme:

Savcı, Müslüman nüfusu hedef gösterdi

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Savcı, Müslüman nüfusu hedef gösterdi

Bulgaristan’da sekiz yıldır devam eden ‘13 İmam davası’nın savcısı Nedialka Popova, ülkedeki Müslümanların hızla çoğaldığını ve bu durumun da devletin güvenliğini tehlikeye attığına dair açıklamaları, bu ülkede yaşayan Müslümanların tepkisini çekti.

BULGARİSTAN Başmüftülüğü Yüksek İslam Şurası, savcı Nedialka Popova’nın Müslümanlarla ilgili açıklamalarının kabul edilemez olduğunu bildirdi. Yüksek İslam Şurası’nın kamuoyu duyurusunda, Popova’nın sözlerinin ülkedeki Müslümanlara karşı nefret suçunu körüklediği belirtilerek, ilgili devlet kurumlarının yanı sıra AB mercilerine de şikayette bulunacakları kaydedildi.

Türklere ait siyasi partiler de savcı Popova’nın, Müslümanları hedef gösteren ve dini temele dayalı nefreti körükleyen sözlerinin son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH) Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Popova’nın açıklamaları nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. HÖH yetkilileri, Popova’nın toplumda dini ve etnik temele dayalı kışkırtmada bulunduğunu ifade etti.
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi (DOST) yetkilileri de ülkedeki Müslümanları hedef gösteren ve nefret yayan sözlerin kabul edilemez olduğunu belirtti.

ASKERİ YAPIYA BENZETTİ
Bulgaristan’da sekiz yıldır devam eden ‘13 İmam davası’nın savcısı Nedialka Popova, Bulgar basınına yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Bu davayla ilgili amacın sadece mahkemeye gidilmesi değil, kamuoyuna duyurulması önemli. Topluma bir uyarıda bulunmak için Bulgaristan’da bir akım var ve susmamamız lazım mesajı verilmesi önemli. Biz bu akımda tehlike görüyoruz. Halihazırda Bulgaristan’daki Müslümanların nüfus oranı yüzde 10 ile 12 arası. İleri ki dönemde azalacaklarını da düşünmüyoruz. Tam tersi olacak. Yurt dışından ülkeye Müslüman gelişi, Türkiye’deki göçmenlerin dönüşü ve doğum oranının yükselmesiyle sayıları artacak. Müslümanların oranı yüzde 30’a yükseldiğinde devletimiz artık tehlike altında kalacak. Onlar tek parça olarak hareket ediyor. Neredeyse askeri yapıya benziyorlar. Gidin oy kullanın denilince gidiyorlar.”

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